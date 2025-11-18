عمر سلطان العلماء: الإمارات تعزز مكانتها أفضل وجهة لتبني التقنيات المستقبلية

دبي في 18 نوفمبر /وام/ أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات تؤمن أن تحقيق الإنجازات المستقبلية يرتبط برؤية استراتيجية تنظر إلى المستقبل بوعي وإيجابية، وتتبنى التعامل مع المتغيرات العالمية باعتبارها فرصاً لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتحول الرقمي، وبناء نماذج تنموية متقدمة تُلهم العالم.

جاء ذلك، في الجلسة الحوارية الرئيسية التي شارك فيها معاليه، ومايكل مايباخ الرئيس التنفيذي لشركة ماسترد كارد، ضمن أعمال اليوم الأول من "منتدى دبي للمستقبل 2025" .

وقال معاليه إن جميع الإنجازات المستقبلية تتحقق في أماكن تنظر إلى المستقبل وفرصه بإيجابية، مشيراً إلى أن هذا النهج الإيجابي يمثل أساس رؤية دولة الإمارات ودبي. ودعا معاليه إلى مواصلة بناء المهارات لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإمارات انتقلت من طرح الأسئلة التقليدية إلى تبني عقلية أكثر جرأة وطموحاً، تقوم على سؤال واحد: "لماذا لا؟"

وأكد أن التحوّل في نهج التفكير يعكس روح الريادة التي تتبناها دولة الإمارات في صياغة مستقبلها، وحرصها على استثمار التقنيات المتقدمة لصنع فرص جديدة تعزّز تنافسيتها العالمية ما يرسّخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل وصناعته.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد إلى أن دبي شهدت اليوم أول معاملة دفع تجارية باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي للدفع (Agentic AI) في العالم خارج الولايات المتحدة، أطلقتها شركة ماستركارد العالمية بالشراكة مع ماجد الفطيم، قبل أعمال منتدى دبي للمستقبل 2025.

وتطرق مايباخ خلال الجلسة إلى التجارة الإلكترونية باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي لافتاً إلى أنها نموذج جديد للتسوق عبر الإنترنت، يتولى من خلاله وكيل ذكاء اصطناعي إدارة رحلة التسوق بأكملها نيابةً عن المستخدم، بدءًا من اكتشاف واقتراح المنتج وحتى إتمام عملية الشراء، وذلك من خلال تحليل تفضيلات المستخدم الشخصية وبيانات مشترياته لتسهيل عمليات الشراء ودعم سلاستها.

وأكد مايباخ أن وجوده في دولة الإمارات لعقد من الزمن مكّنه من اتخاذ قرارات مؤسسية جريئة ومؤثرة إيجاباً في مستقبل حلول التجارة الإلكترونية، ومواكبة تحولات استراتيجية سريعة، والمساهمة في تطوير حلول تسهل التعاملات حول العالم، مشيداً بدور دولة الإمارات وعقليتها المتقدمة لتمكين المجتمع بأدوات الذكاء الاصطناعي لاختبارها وتجربتها وتطويرها.

ودعا مايباخ إلى مواصلة تطوير مهارات المستقبل والحرص على التعلّم المستمر واستخدام أدوات تصميم المستقبل بشكل فاعل ومؤثر في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها حلول الدفع والتكنولوجيا المالية. وأكد أهمية ربط الذكاء الاصطناعي بالأمان والثقة للمستخدمين لتحقيق الاستخدام الأمثل بالضوابط الآمنة مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك توازناً وتنظيماً متميزاً للتكنولوجيا.