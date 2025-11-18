عمار بن حميد يفتتح مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل 2025

عجمان في 18 نوفمبر/وام/ افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، فعاليات "مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل2025" في نسخته الثانية، والذي يقام على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة من مختلف دول المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من المتحدثين والمختصين في مجالات النقل، والتقنيات الحديثة، والاستدامة.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل يجسد رؤية الإمارة في بناء منظومة نقل مستقبلية أكثر ذكاء واستدامة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العالم، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وقال سموه إن "تطوير قطاع النقل أصبح اليوم جزءاً محورياً من معادلة التنمية الشاملة التي تتبناها دولة الإمارات، ونفخر في عجمان بأن نكون جزءاً فاعلاً في صياغة هذا المستقبل، عبر مبادرات ومشاريع تعزز الابتكار وتبني حلولاً رقمية تدعم التحول نحو مدن أكثر كفاءة واستدامة".

وقال سموه إن عجمان تسير بخطى ثابتة لتنفيذ رؤية 2030، التي تضع الاستدامة والابتكار في قلب عملية التخطيط والتطوير، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة ويعزز تنافسية الإمارة.

وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: نسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل خلال السنوات المقبلة عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، واعتماد التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكي، وإطلاق مبادرات تدعم النقل المستدام وتحد من الانبعاثات الكربونية.

واختتم سموه بالقول: "نثمّن جهود هيئة النقل في عجمان وجميع الشركاء والداعمين لهذا المؤتمر، ونؤكد التزامنا المستمر بتوفير بيئة داعمة للابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور الإمارة كمركز إقليمي لحلول النقل الذكي والمستدام".

وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الجلسة الرئيسية للمؤتمر والتي قدمتها تالا نسولي، المدير العام لشركتي أوبر وكريم رايدز في دولة الإمارات.

وسلطت الجلسة الضوء على مستقبل حلول النقل الذكي، والتحولات التقنية في قطاع المواصلات، إضافة إلى استراتيجيات التوسع التي تتبناها الشركات العالمية لتعزيز خدماتها وضمان استدامة نماذج عملها.

وتجول سمو ولي عهد عجمان في المعرض الذي يضم أحدث الخدمات التكنولوجية في قطاع النقل، واستمع سموه إلى شرح من العارضين حول التقنيات المبتكرة التي تسهم في تطوير خدمات النقل.

وتفقد سموه طائرة (التاكسي الطائر) الكهربائية ذاتية القيادة، والتي ستعمل ضمن منظومة الطيران الحضري المتقدم بالدولة، وتمثل الطائرة نموذجا لمستقبل النقل في الإمارات.

كما استمع سموه لعرض من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان يتضمن مشروعا تقنيا لكاميرا تتعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي يسهم في التعرف على الطلاب داخل الحافلات والصفوف الدراسية، ومشروع آخر لتطبيق يتيح لأولياء الأمور متابعة وصول ونزول الأبناء من الحافلات المدرسية.

حضر افتتاح المؤتمر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام ، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

ويقام المؤتمر تحت شعار "بناء مستقبل ذكي ومستدام للنقل"، ويُعد منصة رائدة تجمع صناع القرار والمبتكرين والباحثين والخبراء لمناقشة مستقبل النقل المستدام، واستعراض أحدث الحلول الذكية والرقمية التي تسهم في تطوير منظومة النقل في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الحدث استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى في عام 2024، وفي إطار جهود هيئة النقل في عجمان لتعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد في الابتكار بمجال النقل المستدام والذكي، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية عجمان 2030 الهادفة إلى تحقيق تنقل مستدام يواكب تطلعات المستقبل ويعزز جودة الحياة.

وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، أن تنظيم الحدث يجسد رؤية الهيئة في تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية تواكب التطورات العالمية في القطاع، مشيراً إلى أن "بناء مستقبل ذكي ومستدام للنقل يتطلب توحيد الجهود بين مختلف القطاعات وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق كفاءة أعلى في الخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويدعم رؤية عجمان 2030 نحو تنقل أكثر ذكاءً واستدامة."

وقال يمثل المؤتمر منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والمبتكرين من مختلف دول العالم، للتباحث في مستقبل النقل الذكي، واستعراض أبرز الممارسات والتجارب العالمية التي يمكن استثمارها في تطوير المنظومة المحلية.

وأضاف أن المؤتمر في نسخته الثانية يمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجالات النقل الذكي والمستدام، مؤكداً أن عجمان تواصل استثماراتها في الحلول الرقمية والمشاريع الابتكارية التي تسهم في تحسين تجربة المتعاملين ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التكامل بين أنظمة النقل المختلفة.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر جلسات حوارية ناقشت محاور استراتيجية ركّزت على مستقبل النقل الذكي ودور التكنولوجيا في تطوير البنية التحتية للنقل العام، و"بناء مستقبل ذكي ومستدام للنقل"، إضافة إلى جلسات حول الاستشراف الاستراتيجي في تخطيط النقل، والتحول الرقمي وأنظمة تذاكر النقل العام السلسة، والنقل الجوي الحديث والحضري.

وشارك في الجلسات مجموعة من الشخصيات البارزة التي أثرت الحوار بتجاربها وخبراتها في قطاع النقل والتكنولوجيا، من بينهم الدكتورة ليلى حارب المهيري الرئيس التنفيذي لمجموعة Alive Group، وريناتي باور ريختر المدير التنفيذي لمعهد FIA لإدماج وإتاحة الوصول، وموزة محمد عبيد النعيمي الخبيرة الهندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، و الخبير ديراج بهاردواج، وأسامة قدواي مدير العمليات التجارية وشراكات النمو في TRUXX Technologies.

وتناولت الجلسات أهمية توظيف الابتكار والتقنيات الرقمية في تخطيط منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ودور الاستشراف الاستراتيجي في تطوير المدن الذكية، إلى جانب مناقشة التحول الرقمي في أنظمة التذاكر الذكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة النقل العام.

ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل في نسخته الثانية ضمن رؤية هيئة النقل في عجمان لترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز تبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع النقل، ودعم مسيرة التحول نحو مدن ذكية ومستدامة تُحقق التكامل بين التنمية والبيئة وجودة الحياة.