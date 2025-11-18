"سوربون أبوظبي" توقع اتفاقية تعاون مع دار الوثائق القطرية

الدوحة في 18 نوفمبر /وام/ أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع دار الوثائق القطرية تقدم بموجبها الجامعة نسخة مخصصة من برنامج الشهادة المهنية في إدارة الأرشيف والسجلات الخاص بالجامعة للدار.

ويتماشى البرنامج مع الأهداف المؤسسية لدار الوثائق القطرية؛ حيث تم تصميمه بهدف تعزيز الإمكانات الوطنية في مجال حماية الذاكرة المؤسسية وتطوير استدامة المعرفة، إلى جانب الإسهام في الاستمرارية الثقافية والابتكار بما يواكب أحدث الممارسات الدولية في مجال حفظ الوثائق.

وأُقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر دار الوثائق القطرية بالدوحة، بحضور كل من الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية؛ وعائشة خالد آل سعد، مساعد الأمين العام للدار؛ والدكتور برتران آن، نائب مدير جامعة السوربون أبوظبي للشؤون الأكاديمية؛ والدكتور يان رودير، رئيس قسم التاريخ في الجامعة؛ والدكتور هزاع النقبي، رئيس قسم الأرشيفات الحكومية في الأرشيف والمكتبة الوطنية (NLA).

ويشرف على البرنامج المكثف باللغة العربية نخبة من الخبراء والاختصاصيين العالميين، ويستمر لمدة ستة أسابيع من 2 نوفمبر الجاري حتى 11 ديسمبر 2025، ويشمل محاور تجمع الجانبين النظري والتطبيقي في مجالات التشريعات وحفظ الوثائق والأرشفة الرقمية، بالإضافة إلى إدارة السجلات الجارية ونصف الجارية.

وتجري جامعة السوربون أبوظبي، بموجب هذا التعاون، تعديلات مخصصة على برنامج الشهادة المهنية في إدارة الأرشيف والسجلات بما يتناسب خصيصاً مع طاقم عمل دار الوثائق القطرية، وبما يتوافق مع برنامج "أُسُس"، وهو مبادرة أطلقتها الدار.

ويهدف هذا البرنامج إلى رفع الكفاءات القطرية في مجال إدارة الوثائق العامة ضمن رؤية إستراتيجية لحفظ الذاكرة المؤسسية وتعزيز الحوكمة في الدولة، والذي يسهم في بناء منظومة مهنية قادرة على دعم استدامة العمل الوثائقي، وتوحيد الممارسات الوطنية ضمن إطار مؤسسي متكامل يواكب التوجهات الإستراتيجية لدولة قطر.

وقال الدكتور برتران آن، نائب مدير جامعة السوربون أبوظبي للشؤون الأكاديمية، إن هذه الشراكة تمثل إنجازاً استثنائياً جديداً في إطار رسالة الجامعة، الرامية إلى تمكين الخبراء العاملين في مجال حفظ الوثائق التاريخية وحماية المعرفة، لأجيال المستقبل.

وأضاف أن تخصيص برنامج الشهادة المهنية في إدارة الأرشيف والسجلات ليتناسب مع احتياجات طاقم عمل دار الوثائق القطرية يسهم في تأكيد التزام الجامعة بتعزيز الإمكانات الوطنية وتطوير الحفظ المستدام للذاكرة الوطنية وصون الإرث الثقافي.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، إن هذه الشراكة مع جامعة السوربون أبوظبي تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الوثائق في الدولة، وتعد جزءاً من التزام الدار بتأهيل كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارة لإدارة الوثائق وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن إدارة الوثائق ليست عملاً تقنياً فحسب، بل هي مسؤولية وطنية تسهم في حفظ الذاكرة المؤسسية وصون التراث الوثائقي، وتشكل عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسات.

وطورت جامعة السوربون أبوظبي برنامج الشهادة المهنية في إدارة الأرشيف والسجلات بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات.