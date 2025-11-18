غرفة الفجيرة تشارك في منتدى الأعمال الإماراتي الأوغندي

كمبالا في 18 نوفمبر /وام/ شاركت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، في منتدى الأعمال الإماراتي الأوغندي الرابع الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، بهدف استكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والزراعة، والسياحة وقطاعات النقل الجوي والنفط والضيافة.

ومثل غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في المنتدى، سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، ورجل الأعمال أحمد علي الحفيتي، وحضره كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وأكدت معالي رئيسة الوزراء الأوغندية، روبينا ناببانجا، في كلمتها خلال المنتدى أن التعاون مع دولة الإمارات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الشامل في بلادها، مؤكدة أن حكومة بلادها تطمح إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي من 65 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2040.

من جانبه أشاد سعادة سلطان الهنداسي في كلمته، بالتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما يوفر فرصاً واسعة للاستثمار المشترك خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن ما تتمتع بها أوغندا من مناخ استوائي وتوفر للموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، يمكن أن يسهم في التعاون الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين الصديقين.

واستعرض الهنداسي في كلمته أهم الميزات التي تتمتع بها إمارة الفجيرة ومنها موقعها الإستراتيجي على خليج عمان، وانفتاحها على المحيط الهندي، ما جعلها مركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود وتخزين وتصدير النفط.

كما استعرض الفرص الاستثمارية في الإمارة متمثلة في صناعات مواد البناء كالإسمنت والصوف الصخري والخدمات اللوجستيىة، مشيراً إلى أن الفجيرة تزخر بالمواد الخام التي يمكن استغلالها في الصناعات التعدينية.

وتناول في كلمته الخدمات التي توفرها كل من المنطقة الحرة في الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي وميناء الفجيرة مشيراً إلى أن قربها من بعضها البعض يسهم في تعزيز حركة التصدير والاستيراد.

من جانبه، أوضح سفير أوغندا لدى الإمارات زاكي وانيومي كيبييدي، أن علاقات البلدين تجاوزت مستوى التبادل التجاري لتصبح شراكة إستراتيجية في مسار الازدهار المشترك، مشيراً إلى أن الإمارات باتت واحدة من أكبر خمسة مستثمرين في بلاده.

ووصف السفير المنتدى بأنه حدث هام يعكس التعاون المتزايد مع الإمارات، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 2.85 مليار دولار حتى سبتمبر 2025، ما يجعل الإمارات الوجهة التصديرية الرئيسية لأوغندا عالميًا، مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر من 300 مليون دولار في 2018 إلى 3.5 مليار في 2024، مدعومًا بتحسين النقل بما في ذلك ست رحلات يومية.

من جهة أخرى زار سعادة سلطان الهنداسي، العاصمة الكينية نيروبي واجتمع مع سعادة الدكتور إريك روتو، رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية وفاطمة بشير، مسؤولة تنمية التجارة في الغرفة وعدد من المسؤولين فيها؛ حيث تم بحث إمكانية التعاون بين الغرفتين وتبادل الزيارات وتنظيم لقاءات بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وكينيا.