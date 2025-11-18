انطلاق فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2025 بمشاركة خبراء من 100 دولة

دبي في 18 نوفمبر /وام/ شهد متحف المستقبل، اليوم، انطلاق فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2025، الذي يعد أكبر تجمع عالمي لاستشراف المستقبل بمشاركة خبراء ومفكرين وقادة مؤسسات من نحو 100 دولة، يناقشون التحولات المتسارعة في القطاعات المختلفة واستكشاف فرص جديدة قائمة على التقنيات المتقدمة والمعرفة البشرية والذكاء الاصطناعي.

وقال الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن المنتدى يجسد رؤية دبي في ترسيخ موقعها مركزا عالميا لصناعة المستقبل وتعزيز جاهزية الدول والمجتمعات لمواكبة التحولات المتسارعة في المجالات المختلفة.

وقال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن المنتدى يجمع في دورته الرابعة، 2500 مشارك، وهو أكبر عدد منذ انطلاقه، مؤكدا أن دبي تنظر إلى التحديات المستقبلية باعتبارها فرصا جديدة.

وأضاف أن البرنامج يشمل أكثر من سبعين جلسة بمشاركة 200 متحدث لطرح رؤى حول الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية والتعليم والصحة، مشيرا إلى أن جائزة دبي لاستشراف المستقبل تمثل أهم جائزة عالمية في مجال توقعات المستقبل، وموضحا أن مخرجات المنتدى ستتحول إلى مشروعات جديدة عبر معهد مدينة المستقبل.

من جانبها أكدت معالي لوسي برقر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الامارات، أن المنتدى يشكل منصة عالمية لبحث قضايا العدالة بين الاجيال وإدماج الشباب في صنع القرار، وقالت إن الاتحاد يعمل منذ عقود على إشراك الأجيال الشابة في العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تعزيز التعاون الدولي ومواصلة الحوار يمثلان أساس بناء مستقبل مستدام وشامل.

بدورها قالت د.فلورنس غوب، مديرة الابحاث في كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو، إن منتدى دبي للمستقبل يتميز بتنوع عالمي لافت يجمع متخصصين من القارات المختلفة، مشيرة إلى أن المستقبل يتطلب عملا جماعيا يدمج قدرات الشباب والخبراء والتكنولوجيا.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي أداة مؤثرة في تحليل البيانات والأمن الدولي، لكنه لا يمكن أن يحل محل الإبداع البشري ولا البعد الإنساني في التفكير الإستراتيجي.

وقالت لينا الكرد، اختصاصية في منظمة اليونيسف لمنطقة الخليج، إن مشاركة "اليونيسف" في المنتدى خطوة إستراتيجية تهدف إلى وضع حقوق الطفل والشباب في صميم تصميم المستقبل، مشيرة إلى تنظيم معرض طفل المستقبل بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل وبمشاركة شباب من برنامج اليونيسف الاستشرافي، ينقلون رؤى حول التحديات التي تواجه الطفل في عالم الغد.

وأكد د.محمد قاسم عميد أكاديمية دبي للمستقبل، أن دبي تمثل نموذجا عالميا في بناء القدرات المستقبلية عبر برامج متخصصة مثل برنامج خبراء دبي للمستقبل، وبرنامج استشعار المستقبل الذي يمنح المشاركين فرصة اختبار تقنيات مستقبلية تشمل الغذاء المصنع مختبريا والروبوتات المتصلة عن بعد والعدسات الذكية المصنعة في الإمارات، مؤكدا أن المنتدى يعزز موقع دبي مركزا دوليا لصناعة المستقبل.

ويواصل المنتدى أعماله في متحف المستقبل وسط مشاركة دولية واسعة تجسد مكانة دبي منصة رائدة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية ودفع مسارات الابتكار والتنمية في العالم.