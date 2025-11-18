جامعة الشارقة تنضم إلى التحالف العالمي للعلاقات العامة

الشارقة في 18 نوفمبر/وام/ استضافت كلية الاتصال بجامعة الشارقة، اجتماع مجلس إدارة التحالف العالمي للعلاقات العامة وإدارة الاتصال، أحد أبرز الاتحادات المهنية الدولية في قطاع العلاقات العامة، بهدف مناقشة سبل تعزيز الشراكات الدولية، واستعراض أحدث التطورات في مجال الاتصال، بالإضافة إلى بحث أولويات التحالف الاستراتيجية والمحاور التي تدعم حضوره وتأثيره على الصعيد العالمي.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور هايرو لوجو-أوكاندو، عميد كلية الاتصال بالجامعة، بأعضاء مجلس الإدارة والمشاركين، مشيراً إلى أن استضافة الحدث يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات أكاديمية ومهنية تسهم في تمكين الطلبة وتزويدهم بمهارات متقدمة تتناسب مع تطورات قطاع العلاقات العامة كما أكد التزام الجامعة بدعم المبادرات العالمية التي تعزز الابتكار وتمنح الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فرصاً واسعة للمشاركة في الحوارات المهنية ومواكبة التوجهات الحديثة على المستوى العالمي.

وعلى هامش الاجتماع، أعلنت جامعة الشارقة انضمامها إلى عضوية التحالف العالمي للعلاقات العامة وإدارة الاتصال كشريك أكاديمي، ما يتيح لها فرص تبادل المعرفة والخبرات مع قيادات القطاع، والمشاركة في المشاريع البحثية، والإسهام في تطوير المعايير المهنية، فضلاً عن تعزيز التواصل مع أكثر من 360 ألف أكاديمي ومتخصص من 126 دولة، والمشاركة في البرامج التدريبية والمؤتمرات الدولية التي ينظمها التحالف.

وتضمن برنامج الاجتماع جلسة حوارية بعنوان "الاتجاهات والرؤى من مختلف أنحاء العالم"، شارك فيها الدكتور جاستن غزين، الرئيس والمدير التنفيذي للتحالف، إلى جانب طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الاتصال، حيث تم استعراض أبرز المستجدات العالمية في قطاع العلاقات العامة واستشراف مستقبل الاتصال المهني.

واختتم الاجتماع بالإعلان عن اختيار مدينة أبوجا في نيجيريا لاستضافة المنتدى العالمي للعلاقات العامة لعام 2026.

وحضر الاجتماع الدكتور آيك نيلياكو، رئيس المجلس في المعهد النيجيري للعلاقات العامة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وممثلون عن جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (MEPRA).