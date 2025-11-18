‎راشد بن حميد يطلق إستراتيجية بلدية عجمان 2025–2027 ‎

عجمان في 18 نوفمبر/ وام/ أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إستراتيجية الدائرة 2025–2027، التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الإمارة الرائدة.

وتمثل الإستراتيجية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير منظومة العمل البلدي في الإمارة، وتعزز جودة الحياة، وتدعم التنمية العمرانية والبيئية، لبناء نموذج حضري متكامل ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، ورؤية عجمان 2030، ومبادئ الخمسين، ومئوية الإمارات 2071.

وتستند الإستراتيجية إلى رؤية واضحة تتمثل في "تنمية مستدامة تنعم بها الأجيال"، وتسعى الدائرة من خلالها إلى تعزيز مكانة عجمان كمدينة متطورة تدار بمنظومة حضرية وبيئية وصحية متكاملة.

كما تتجسد رسالتها بإمارة عصرية وفق منظومة مستدامة تلبي احتياجات السكان من التطوير الحضري والبنية التحتية، والبيئة، والصحة والسلامة العامة، بما يعكس التزام الدائرة بالعمل وفق منهجيات مبتكرة تدعم التنمية الشاملة وتحقق الرفاه المجتمعي.

وترتكز الإستراتيجية على مجموعة من القيم المؤسسية التي توجه منهجية العمل في الدائرة، تتضمن الاستدامة والشمولية والمحورية المجتمعية والرشاقة والجاهزية للمستقبل والمساءلة والتعاون والعمل بروح الاتحاد.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بإطلاق الإستراتيجية التي تمثل خارطة طريق شاملة لعمل الدائرة خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أن الإنسان والمجتمع هم محور التنمية المستدامة ورافد أساسي في تطوير المدن وتحقيق الرفاهية والسعادة.

وقال : " الدائرة اعتمدت في وضع الإستراتيجية الحالية على أسس علمية دقيقة ودراسات واقعية لحاضر ومستقبل الإمارة، بمشاركة كوادرنا الوطنية وشركائنا الإستراتيجيين، فهدفنا تحقيق التكامل الشامل والترابط المستدام بين التنمية العمرانية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية".

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود جميع كوادر الدائرة، وعملهم الدؤوب وإخلاصهم وتفانيهم، مؤكداً أن روح الفريق الواحد والأسرة المتكاملة تمكّننا من مواصلة مسيرة التميز، والارتقاء بالخدمات، وجعل عجمان من أكثر المدن استعداداً للمستقبل.

حضر إطلاق الإستراتيجية، سعادة عبدالرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، والمدراء التنفيذيين وكافة المدراء والموظفين في الدائرة.

من جانبه أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن الإستراتيجية نتاج عمل مشترك من جميع قطاعات الدائرة .. وقال : " سنعمل وفقها لتدشين مشاريع حيوية وتنفيذ مبادرات نوعية تحقق الأثر الإيجابي في حياة سكان الإمارة، وتدعم التنمية الشاملة في المجالات كافة".

وتقوم إستراتيجية الدائرة 2025–2027 على رؤية ورسالة موحّدة ومنظومة قيم مؤسسية راسخة، تُترجم عبر 7 توجهات إستراتيجية و17 هدفاً مؤسسياً تشكل الإطار الشامل لتطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وتشمل هذه التوجهات خلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، وبناء نظام تنقّل متكامل ومستدام، وتعزيز الاستدامة البيئية، وخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم النمو الاقتصادي، وبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وبناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة، إضافة إلى تحقيق الريادة الحكومية من خلال منظومة عمل مرنة ومبتكرة وكفؤة تركز على النتائج وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل.

وتعمل الدائرة وفقاً لإستراتيجتها الحالية لمواصلة المشاريع الحيوية، حيث تعمل لزيادة نسبة النمو العمراني وفقاً للمستهدف البالغ 66.3% بحلول عام 2030، وزيادة الطرق المعبدة وفق مستهدف يصل لـ 86% في عام 2030، من خلال تطوير شبكة طرق أكثر ترابطاً وكفاءة، وتعزيز بنية تحتية متكاملة للمشاة وراكبي الدراجات، وتطوير نظام تنقل حضري مستدام يواكب توجهات التخطيط العصري، ويدعم تحقيق رؤية عجمان 2030 في بناء بيئة متوازنة وصديقة للعيش.

وتضع الدائرة تعزيز الاستدامة البيئية في جوهر إستراتيجيتها، وتسعى لتحقيق أفضل النتائج، حيث تواصل عملها المستدام خلال المرحلة القادمة في إدارة متكاملة للنفايات وفق مستهدف طموح يبلغ 80%، لتعزيز التحول نحو الحياد الكربوني، وزيادة كفاءة إدارة النفايات، ورفع مستويات الرقابة البيئية والصحية، وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، دعماً لبناء بيئة آمنة وصحية ومستدامة لجميع سكان الإمارة.