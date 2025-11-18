اختتام النسخة السابعة من التمهيدي الأول لماراثون رحلة الهجن في دبي

دبي في 18 نوفمبر/ وام/ اختتمت منافسات النسخة السابعة من التمهيدي الأول لماراثون رحلة الهجن الذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نادي دبي لسباقات الهجن بمنطقة المرموم.

وشهد السباق، الذي تضمن ثلاث فئات رئيسية وامتد لمسافة 1200 متر، مشاركة 30 متسابقا ينتمون إلى 23 جنسية مقيمة على أرض دولة الإمارات.

وتوجت أليكسيس هو من الصين بلقب فئة وزن الفردة وجاءت البريطانية لورا كريستينا في المركز الثاني والإستونية لورا عزت في المركز الثالث .

وفي فئة الوزن المفتوح للسيدات حصدت البولندية باربارا ليفاستري المركز الأول تلتها الفرنسية سيليني جيرالدين ثانية والبيلاروسية مارينا بانشانكا ثالثة .

أما في فئة الرجال فحقق الكندي إسكندر بن أحمد المركز الأول وجاء الفلبيني ناتانيل ازاركون ثانيا والروسي إيفان كوفالينكو ثالث.

وقام سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتتويج الفائزين بحضور راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع وسعيد حميد الرزي الشامسي من نادي دبي لسباقات الهجن.

وأكد سعادة عبد الله بن دلموك أن ماراثون رحلة الهجن يمثل أحد أهم البرامج التي يعتز بها المركز لدوره في تقديم الموروث الإماراتي للعالم بأسلوب معاصر يبرز قيمة الهجن كرمز وطني متجذر في تاريخ الإمارات وثقافتها.

وأشار إلى أن الفعالية تقدم للمشاركين تجربة معرفية متكاملة تعزز فهمهم للعلاقة التاريخية بين الإنسان والإبل وما تمثله من إرث عريق، وأشاد بالمستوى اللافت للمشاركين هذا العام، مؤكدا أن البرنامج التدريبي أسهم في تطوير مهاراتهم وترسيخ معرفتهم الثقافية والإنسانية تجاه هذه الرياضة.

وشهد الحدث حضورا جماهيريا لافتا من مختلف الجاليات المقيمة في دبي في مشهد يجسد قيم التلاحم والتعايش في دولة الإمارات ويبرز مكانة رياضة الهجن كإحدى الركائز المهمة للهوية الوطنية.