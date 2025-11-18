جمعية الإمارات للخيول العربية تشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين 2025

أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية عن مشاركتها في النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين 2025، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك بمدينة العين.

وتأتي مشاركة الجمعية من خلال جناح يضم مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، من بينها عروض حيّة للخيل العربية تُبرز جمالها وأصالتها، إلى جانب عرض الخدمات التي تقدمها الجمعية، واستعراض روزنامة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وتشرف عليها لموسم 2025 – 2026.

وتهدف جمعية الإمارات للخيول العربية من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضور الخيل العربية في المحافل الوطنية والدولية، وإبراز دور الجمعية في حماية وحفظ السلالات الأصيلة وتوثيقها وفق أعلى المعايير العالمية. كما تسعى إلى نشر ثقافة الاهتمام بالخيل بين الأجيال الجديدة، والتأكيد على مكانة الإمارات كمركز رائد في رعاية الخيول العربية وصون هذا التراث الأصيل.