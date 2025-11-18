ابتكارات وتجارب مستقبلية وورش عمل وإطلاق كتب عالمية في افتتاح "منتدى دبي للمستقبل"

دبي في 18 نوفمبر/ وام/ شهد "منتدى دبي للمستقبل 2025" ، سلسلة فعاليات نوعية تضمنت ابتكارات من المستقبل وتجارب تكنولوجية بالواقع الافتراضي والمعزز والممتد تهدف لإشراك الجمهور بشكل تفاعلي في جهود تصميم مستقبل مستدام والمساهمة في إحداث التحولات الإيجابية، إضافة إلى ورش عمل تخصصية، وركن متكامل مخصص لمناسبات إطلاق وتوقيع كتب المستقبل مع كتّاب ومؤلفين وناشرين عالميين.

وتضمنت التجارب التفاعلية المتاحة لزوار المنتدى من أكثر من 100 دولة العديد من الابتكارات المستقبلية مثل "نباتات المستقبل" وهي تجربة تتيح للحضور فرصة تصميم لأنظمة بيئية تخيلية تربط الطبيعة الرقمية بالفضاء المادية وتعيد تصور مستقبل العالم الطبيعي، و"حوار الغابات" وهي عرض تفاعلي تجمع بين الطبيعة الرقمية والفضاءات الواقعية، إلى جانب عروض الواقع الافتراضي مثل "فن التغيير"، وهي تجربة واقع افتراضي المرسومة باليد والتي تستكشف مفاهيم الهوية والذاكرة وحوار الذات بين الحاضر والماضي والمستقبل، و"حُماة الغابة"، الفيلم بتقنية الواقع الغامر الذي يتناول العلاقة التكاملية بين الإرث المعرفي البشري واستدامة التنوع الحيوي.

كما شملت فعاليات اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل 2025 سلسلة ورش عمل تخصصية طرحت موضوعات إستراتيجية لتخيّل وتصميم وتنفيذ المستقبل حيث نظم معهد كوبنهاجن لدراسات المستقبل ومؤسسة "ثينك بيوند" ورشة عمل بعنوان "تصورات الأفراد عن المستقبل" لاستكشاف كيف يُمكن أن يكون أفراد المجتمع صانعي مستقبل إيجابيين من خلال تحفيز الحوار والتفاعل والتعاون، والتركيز على توسيع نطاق تفكير مجتمع المستقبل والاستشراف العالمي.

ونظمت "ستراتيجي آند" ورشة عمل بعنوان "مختبرات السيناريوهات: ماذا لو أصبح الخيال عملة المستقبل" بمشاركة العديد من خبراء المستقبل والمبتكرين وصانعي السياسات والمبدعين للمشاركة في وضع أسس "اقتصاد الخيال" وهو نموذج مستقبلي جديد يرتكز على الإبداع.

وفي ورشة "الاستشراف العملي: حلول واقعية لمستقبل الهجرة والنزوح السكاني" التي عقدتها المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ناقش المشاركون من قطاعات ومناطق متنوعة مستقبل الهجرة باستخدام منهجيات الاستشراف وتخطيط السيناريوهات، والعوامل الرئيسية والتوجهات الكبرى التي تُشكل التنقل البشري. كما نظمت كلية المستقبل العالمية ومبادرة الجيل التالي من ممارسي الاستشراف ورشة عمل "أساليب بديلة للاستشراف من حول العالم".

وشهد ركن الكتب المتكامل الذي تميزت به دورة هذا العام من منتدى دبي للمستقبل، فعاليات إطلاق مجموعة من الكتب المتعلقة بالمستقبل لكتّاب ومؤلفين عالميين؛ ومنها كتاب Making Futures Work للمؤلف فيل بالاغتاس، وكتاب Collaborating للكاتب آدم كاهين، وكتاب Buzzing Futures للمؤلف تيم سوس، وكتاب Breaking Bias للكاتب أنو غوبتا، وكتاب Exposure للكاتبة رامونا إيمرسون.