جامعة خليفة تنظم قمة ومعرض المواد الصناعية ثنائية الأبعاد المبتكرة

أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / ينظم مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة "فانتومز" العالمية النسخة الثانية من قمة ومعرض المواد الصناعية ثنائية الأبعاد المبتكرة والمواد المتقدمة وذلك بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة مشاريع جامعة خليفة.

يجمع الحدث الذي انطلقت أعماله أمس في حرم الجامعة بأبوظبي ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري أكثر من 300 مشارك وقطاع صناعي دولي وشركات ناشئة رائدة.

وقال الدكتور حسان عرفات، مدير أول في مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد: "تعكس استضافة هذا التجمع العالمي في أبوظبي الدور المتنامي لجامعة خليفة ومركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد كمنصة لبحوث المواد المتقدمة والتطوير التكنولوجي، ونواصل من خلال بنيتنا التحتية وعلاقات الشراكة التي تربطنا بالقطاع الصناعي تحفيز اقتصاد قائم على الابتكار ومدعوم بالشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا".

وبعد النجاح الذي شهدته النسخة الافتتاحية من القمة العام الماضي، شملت النسخة الثانية جلسة بقيادة البروفيسور سير كوستيا نوفوسيلوف، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء (لعام 2010)، من جامعة سنغافورة الوطنية، حيث تطرق خلالها إلى التطورات في المواد المتقدمة وكيف يمكن أن تعيد صياغة مستقبل تكنولوجيا الإلكترونيات والكم.

ويستضيف معرض المواد الصناعية ثنائية الأبعاد المبتكرة والمواد المتقدمة 2025 نحو 22 شركة متخصصة من داخل وخارج الدولة، وتولى الدكتور مأمون طاهر، رائد أعمال تكنولوجي ومدير البحوث والابتكار في مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، تصميم ورئاسة جلسة عرض الأفكار، والتي جمعت 20 شركة ناشئة رائدة.

ودعمت هذه الجلسة بناء منصة ديناميكية لتحويل الاختراعات الرائدة إلى شركات ناشئة مؤثرة وتمكين هذه الشركات من إنشاء روابط استراتيجية مع جامعة خليفة ومنظومة الابتكار التي رسخت مكانة أبوظبي كمركز مهم للتكنولوجيا المتطورة الناشئة وتعزيز علاقات التعاون المحلية والدولية.