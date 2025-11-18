420 مبدعا وفنانا عالميا يقدمون أكثر من 570 فعالية في "إكسبوجر 2026"

الشارقة في 18 نوفمبر/ وام/ يعود المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في دورته المقبلة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ليقام من 29 يناير حتى 4 فبراير 2026 في الجادة بالشارقة، تحت شعار "عقد من السرد القصصي البصري"، احتفاء بمرور عشرة أعوام على انطلاقه وبمسيرته في بناء واحدة من أبرز منصات التصوير البصري في العالم وترسيخ ثقافة الصورة ورسالتها كوسيلة للتعبير والمعرفة والتأثير في القضايا العالمية الكبرى.

ويشهد "إكسبوجر 2026" مشاركة استثنائية هذا العام حيث يستضيف أكثر من 420 فنانا بصريا عالميا من مختلف دول العالم يقدمون برنامجاً متكاملاً يتجاوز 570 فعالية تجمع بين المعارض الفنية والحوارات المتخصصة والعروض السينمائية ولقاءات الخبراء على مساحة 49 ألف متر مربع.

ويقدّم المهرجان هذا العام 95 معرضاً تضم 3,200 عمل بصري تشكّل مجتمعة واحدة من أوسع التجارب البصرية التي يقدمها معرض فني في المنطقة وتبرز تنوع مدارس التصوير حول العالم وتطوّر السرد البصري كأداة معرفية وإنسانية.

ويشهد المهرجان أكثر من 126 خطاباً ملهماً وجلسة نقاشية إلى جانب 72 ورشة عمل متقدمة في مختلف تخصصات صناعة الصورة وأكثر من 280 جلسة تقييم للأعمال الفنية تتيح للمبدعين من جميع المستويات تطوير أساليبهم الاحترافية.

كما يعرض المهرجان برنامجا سينمائيا يبرز قوة الصورة المتحركة في نقل القصص وتوثيق تجارب إنسانية بصرية مؤثرة إلى جانب معرض تجاري عالمي يعرض أحدث تقنيات التصوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبث وصناعة المحتوى المرئي.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه يعلن "إكسبوجر" برنامج ضيف شرف حيث يستقبل هذا العام مدينة «أثينا» اليونانية كضيف شرف مقدماً برنامجاً يضم 6 معارض تستكشف الإرث اليوناني وثقافته وحياة مجتمعه المعاصر من خلال العدسة.

ويحتفي برنامج «أثينا» بلغة الصورة بوصفها لغة إنسانية مشتركة ويعزز رسالة "إكسبوجر" في ترسيخ مكانته كمنصة عالمية للاحتفاء بفن السرد البصري تربط الثقافات وتجمع البشر عبر تجارب بصرية مشتركة.

وقال سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة :" حين أطلقنا اكسبوجر قبل عشر سنوات لم نكن نؤسّس لحدثٍ فني بل لمساحة جديدة لحوار إنساني عالمي بين العالم وصورته تقوده القصص وتصنعه العدسة ويترجمه التأثير وجاء المهرجان ليترجم نظرتنا للصورة باعتبارها قوة تبني الحوار وتشكل الوعي وتحرّك الإدراك حول القضايا الإنسانية المختلفة".

وأكد علّاي حرص "إكسبوجر" منذ إطلاقه على ترسيخ دور الصورة بوصفها لغة عابرة للثقافات تقرب الآراء ووجهات النظر وتعكس الواقع وتساهم في صناعته وإعادة توجيهه على كافة المستويات، لافتا إلى أنه مع دخول إكسبوجر عقده الثاني أصبح المهرجان يشكل مجتمعًا دوليًا للمصورين وصانعي الصورة ومساحة تلتقي فيها الرؤى وتتقاطع فيها التجارب.

وأضاف " في عالم تُبنى فيه السمعة بالرواية ويُقاس التأثير بالمحتوى وتتحول الصورة إلى أداة نفوذ بات السرد البصري قطاعًا ذا بعد اقتصادي وثقافي وتنموي في الوقت نفسه ومن الشارقة نواصل دعم هذه المنظومة بهدف تقديم نموذج عالمي يحول الصورة إلى قوة تنمية واستدامة".

بدوره قال هاريس دوكاس عمدة أثينا :" يمثل اختيار أثينا ضيف شرف في هذا الحدث الدولي الكبير الذي تحتضنه الشارقة علامة فارقة لمدينتنا ودليلاً على مكانتها الثقافية المتجذرة ودورها المستمر في إلهام الفنانين والمبدعين حول العالم فهذا الاحتفاء العالمي بأثينا يبرز عمق تاريخها الإنساني وروحها المعاصرة المنفتحة على الابتكار والتعبير البصري".

وأضاف :" من خلال مشاركتنا نؤكد أن الثقافة اليونانية ليست إرثاً ثابتاً ومتحفياً بل طاقة حيّة تنبض بالحياة وترافقنا نحو المستقبل لذلك نحن فخورون بفتح مسارات التعاون الثقافي وتبادل الخبرات مع الشارقة لما يمثله ذلك من تأكيد على إيماننا المشترك والراسخ بأن الثقافة هي الجسر الأكثر قدرة على جمع الشعوب وتقريب المسافات بينها".

وفي سياق متصل شهدت جوائز إكسبوجر الدولية للتصوير والأفلام 2026 مشاركة 29 ألف عمل فني فوتوغرافي و634 فيلماً من أكثر من 60 دولة تأهل منها 14,359 عملا إلى المرحلة المقبلة من تقييم لجنة التحكيم، حيث ستكرم الجوائز الأعمال المتميزة ضمن 10 فئات للتصوير الفوتوغرافي و4 فئات للأفلام.

وتتضمن جوائز التصوير الفوتوغرافي فئات متنوعة منها التصوير المعماري التصوير بالهاتف وتصوير الطبيعة والمناظر الطبيعية والتصوير الليلي وتصوير البورتريه والتلاعب البصري والذكاء الاصطناعي والتصوير الرياضي وتصوير حياة الشارع إلى جانب فئة الناشئين المخصصة للمقيمين في دولة الإمارات من الفئة العمرية 7-18 عاماً.

كما تغطي فئات جوائز الأفلام كلاً من الأفلام القصيرة أفلام الرسوم المتحركة والفنون السينمائية والأفلام الوثائقية مركزة على السرديات البصرية المؤثرة، وتحتفي جوائز اكسبوجر الدولية للتصوير والأفلام بالمواهب المتميزة والإبداع في السرد البصري من جميع أنحاء العالم.

وعلى مدى عشر سنوات نجح المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" في أن يتحول من مهرجان فني إلى حركة ثقافية بصرية تُعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والصورة مقدماً مئات المعارض والورش والتجارب التي جمعت مبدعين من مختلف دول العالم وأسهمت في إطلاق مواهب جديدة وفتح مسارات تأثير للمصورين العرب على الساحة الدولية واليوم يستقبل المهرجان الطلبة والهواة والمحترفين والجمهور العام في رحلة تمتد لسبعة أيام كاشفاً كيف تتحول الصورة إلى تجربة معرفية وإبداعية وإنسانية قادرة على طرح الأسئلة وتحريك الوجدان وإلهام الأفكار.