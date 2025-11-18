الشارقة تبرز إرثها الثقافي العالمي في مؤتمر ICOM دبي 2025

دبي في 18 نوفمبر/وام/ جسدت الشارقة مكانتها الثقافية في مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) دبي 2025 عبر مشاركة موحدة لهيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، أظهرت خلالها عمق الإرث الحضاري للإمارة وموقعها في مجالات التاريخ والتراث والفنون والتعليم المتحفي، قدمت المنصة المشتركة نموذجاً متكاملاً يعكس حضور الشارقة الثقافي محلياً ودولياً، ويبرزها كوجهة تجمع بين الأصالة والابتكار.

و استعرضت منصة الشارقة تجربة حسية متكاملة تحت شعار «أصالة، عراقة، تنوع»، سلطت الضوء على المتاحف والمعالم التراثية والمبادرات المجتمعية، وأبرزت التنوع الثقافي والهوية الإماراتية الأصيلة، وربطت الماضي بالحاضر من خلال مزج التاريخ بالإبداع والمعرفة.

و ضم معرض "اكتشف الشارقة" تجارب تعكس ارتباط الإمارة بالبحر والحياة التقليدية، وعرّف الزوار على عناصر من التراث مثل النهمات البحرية، لوحة "خورفكان" لعبد القادر الريس، حجر المرجان، روائح الأعشاب، والتمر رمز الضيافة الإماراتية، مجسداً عمق التراث وثراء الموروث الثقافي.

كما سلطت المنصة الضوء على محطات بارزة منها تأسيس متاحف رائدة مثل متحف الشارقة للآثار والفنون والخط، وبينالي الشارقة كأكبر حدث فني في المنطقة، وعرّفت الجمهور على برنامج "سوا" الحاصل على جوائز لتأهيل الكوادر المتحفية، وجهود الإمارة في ترميم المباني التاريخية وتحويلها إلى متاحف ومساحات عرض، وتعزيز دور المتاحف في التعلم والإبداع المجتمعي.

وتؤكد المشاركة مكانة الشارقة كوجهة عالمية للفنون والثقافة والتراث، متسقة مع سجلها كعاصمة الثقافة العربية والإسلامية والعاصمة العالمية للكتاب.