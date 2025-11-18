سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية

طرابلس في 18 نوفمبر/ وام/ قدم سعادة علي راشد المزروعي نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا، سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى دولة ليبيا، وذلك بديوان الوزارة في طرابلس.

ونقل سعادته إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى دولة ليبيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

ومن جانبه حمل معاليه سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، و تمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحّب معاليه بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات العربية المتحدة ودولة ليبيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.