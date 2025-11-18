"طرق دبي" تفوز بجائزة مجلس التعاون الخليجي للموارد البشرية 2025

دبي في 18 نوفمبر /وام/فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بجائزة مجلس التعاون الخليجي الحكومية للموارد البشرية 2025 عن فئة افضل استراتيجية لرفاهية ومزايا الموظفين في القطاعين العام والخاص والحكومي وذلك في تأكيد لمكانة الهيئة الرائدة في تبني افضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية ودعم بيئات العمل المتقدمة.

وجاء فوز الهيئة تتويجا لجهودها في الارتقاء بجودة حياة سائقي الحافلات ورفاهيتهم وتعزيز مستويات سعادتهم ورضاهم حيث نفذت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في تحسين بيئة العمل ودعم الصحة والسلامة ورفع الكفاءة التشغيلية بما يعكس التزام الهيئة بتعزيز رعاية الكوادر التشغيلية بوصفهم أحد اهم عناصر نجاح منظومة النقل في دبي.

وتم الإعلان عن فوز الهيئة خلال حفل جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 الذي أقيم مؤخرا في فندق جراند حياة في أبوظبي حيث سلطت الجائزة الضوء على تميز المبادرة الفائزة ودورها في إبراز الجهود التنظيمية للهيئة ومكانتها الريادية في إسعاد سائقي الحافلات العامة ورفاههم.

وقال مروان الزرعوني مدير إدارة الحافلات في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، إن الجائزة تمثل تقديرا مهما لحرصها على المشاركة في واحدة من أبرز الجوائز المتخصصة في المنطقة التي تحتفي بالإنجازات المبتكرة في إدارة رأس المال البشري مشيرا إلى أن الهيئة تواصل تبني نهج استراتيجي يعزز فاعلية فرق العمل ويواكب أفضل المعايير العالمية.

وأضاف أن السائقين يشكلون أكبر الأصول لدى الهيئة وهم حجر الزاوية في نجاحاتها التشغيلية .