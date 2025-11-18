منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر ينطلق غدا

الشارقة في 18 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق غداً فعاليات النسخة الثانية عشرة من "منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر" في "مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات" بحضور ومشاركة نخبة من خبراء الصناعة وقادة الفكر من مختلف بلدان العالم.

ويستعرض المنتدى الذي تنظمه "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" تحت شعار " اتجاهات جديدةٌ في عالم السياحة " الدور المحوري للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إحداث تحوّل جذري في القطاع السياحي وتحقيق التوازن بين استخدام هذه التقنيات والحفاظ على الأصالة في الابتكار.

ويُنظّم الحدث هذا العام برعاية وشراكة إستراتيجية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وسيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على رؤى خبراء بارزين من مختلف أنحاء العالم حول تأثير المنصات الرقمية على سلوك المستهلكين وأهمية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في تعزيز تجربة الزوار والمسافرين.

كما ستتناول الجلسات دراسات وأبحاث تسلط الضوء على كيفية تحسين خدمات الزوار من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وسيتم استعراض أهمية الاستثمار في تعزيز منظومة الشراكات الإستراتيجية بين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وضمان تطبيق ممارسات سياحية مستدامة تدعم تطور القطاع.