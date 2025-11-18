تعاون بين "L3Harris" و"إيدج" في برامج تكنولوجيا الدفاع

دبي في 18 نوفمبر/ وام/ وقّعت شركة " L3Harris " للتكنولوجيا ومجموعة "إيدج" مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما المشترك في دولة الإمارات.

وتُشكّل الاتفاقية الأولية منصة إستراتيجية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في القدرات الدفاعية المتنامية لدولة الإمارات وتوسيع حضور " L3Harris " في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.

وتسعى كل من "إيدج" و"L3Harris "إلى اغتنام الفرص الدفاعية الوطنية والإقليمية، حيث تضع مذكرة التفاهم إطاراً للبحث والتطوير المشترك ضمن مجالي الذكاء الاصطناعي والاستقلالية وتطبيق تلك التقنيات.

وقال كريستوفر كوباسيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في " L3Harris ": "تمثل الشراكات سمة أساسية لإستراتيجيتنا التي تُركز على التطوير النوعي الموثوق، وتُعد مجموعة إيدج من رواد الابتكار الذين نسعى للتعاون معهم، حيث سنعمل جنباً إلى جنب على تسريع وتيرة تطوير وتوفير الحلول المتقدمة التي تمكّن دولة الإمارات من التصدي بفعالية للتهديدات الناشئة ".

من جانبه قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: "تُمثل الشراكة مع شركة s"L3Harri" قاعدة متينة لتعزيز التعاون في المجالات الحساسة التي تسهم في تطوير منتجات إيدج، لا سيما في القطاعات التي نشهد فيها نمواً متسارعاً. ويُسهم هذا التعاون المتبادل في ترسيخ جاهزيتنا المستمرة لتقديم حلول مبتكرة تُلبّي تطلّعات عملائنا حول العالم".

وتقدم شركة " L3Harris " قدراتها لعملائها في دولة الإمارات منذ أكثر من 35 عاماً، وتمتلك حالياً مكتباً في أبوظبي.