دبي تطلق ختما خاصا لجوازات وفود وزوار معرض دبي الدولي للطيران 2025

في 18 نوفمبر /وام/أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي ختماً خاصاً على جوازات سفر الوفود والزوار القادمين إلى دولة الإمارات بالتزامن مع انعقاد معرض دبي الدولي للطيران 2025 .

ويحمل الختم الهوية البصرية للمعرض بتصميم يجسد أهمية الحدث الذي يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة على مستوى العالم كما يبرز التعاون بين إقامة دبي ومطارات دبي في تعزيز تجربة وصول الزوار وتقديم خدمات متكاملة ضمن منظومات السفر الذكي.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن هذه المبادرة تعبر عن نهج الإمارات في الاحتفاء بضيوفها مشيراً إلى أن دبي تمثل الواجهة الأولى لهذا الترحيب خلال استضافة واحدة من أهم منصات الطيران الدولية

وأوضح اللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية أن الاستعدادات التي تمت في منافذ الدولة تهدف إلى رفع الجاهزية لاستقبال الوفود مؤكداً أن الختم الجديد يسهم في تعزيز هوية الحدث وتقديم تجربة سفر سلسة ومتسقة مع معايير الدولة.