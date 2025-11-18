توازن للجودة والمطابقة توقع اتفاقية ضمان الجودة الحكومية مع كوريا الجنوبية

دبي في 18 نوفمبر /وام/ أعلنت توازن للجودة والمطابقة التابعة لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، عن توقيع اتفاقية ضمان الجودة الحكومية مع وكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة في كوريا الجنوبية (DTaQ) وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح دولة الإمارات؛ الدولة الـ27 عالميًا والثالثة في منطقة الشرق الأوسط التي تعقد هذه الشراكة الهامة مع الوكالة الكورية.

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات الدفاعية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، كما أنها تفتح آفاقا جديدة للتعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات التقييم والاختبار والجودة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لتوازن للجودة والمطابقة، إن توقيع الاتفاقية يعد إنجازا استراتيجيا يعزز الالتزام بالتميز والجودة في جميع عمليات الشركة، كما أنها تساهم في تعزيز شراكتهم الدولية وترسيخ مكانتهم كمركز إقليمي لاختبار وتأهيل المنتجات الدفاعية.

ومن جانبه، أكد المهندس عمر البلوشي، المدير التنفيذي لإدارة البرامج، أن الاتفاقية تشكل نقلة نوعية للمشاريع المستقبلية، حيث تتيح الاستفادة من الخبرات والتقنيات الكورية المتقدمة في التقييم والاختبار وضمان الجودة، متطلعا لمواصلة العمل على تطوير القدرات وضمان توافق جميع المنتجات مع أعلى المعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن وكالة كوريا للتكنولوجيا والجودة التابعة لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعد من أبرز الجهات العالمية في تطبيق معايير الجودة للمنتجات الدفاعية وضمان تميزها التقني.