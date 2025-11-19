"أبوظبي للتراث" تشارك في مهرجان التراث البحري

أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / تشارك هيئة أبوظبي للتراث، في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان التراث البحري، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 23 نوفمبر الجاري على شاطئ أبوظبي - الكورنيش.

وتنظم الهيئة ضمن فعاليات المهرجان، سباق قوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 1156 بحاراً و68 قارباً تتسابق لمسافة أربعة أميال بحرية، في أربعة أشواط تحمل ألوان علم دولة الإمارات، وتبلغ قيمة جوائز السباق أكثر من مليونين و400 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول في كل شوط على 80 ألفاً، والثاني 70 ألفاً، والثالث 60 ألفا، وتتوزع بقية الجوائز على المشاركين توالياً.

ويشهد مجلس محمد خلف بأبوظبي، اليوم "الأربعاء"، الاجتماع التنويري للسباق وإجراء القرعة لتوزيع البويات "مكان خط الاصطفاف" في أشواط السباق الأربعة بحضور أعضاء اللجنة المنظمة والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق، كما سيتم خلال الاجتماع التأكيد على الشروط والتعليمات الفنية للقوارب.

ويتم تنظيم السباق في إطار حرص الهيئة على إحياء التراث البحري وسباقاته والتعريف بالموروث البحري الإماراتي العريق، تحقيقاً لأهدافها في إبراز الإرث الحضاري الإماراتي بمختلف أوجهه، إضافة إلى إسهام السباق في تواصل الأجيال حيث يجمع بين قدامى البحارة والشباب.

كما تأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث في إطار حرصها على دعم كافة الفعاليات التراثية التي تسهم بشكل فعال في الحفاظ على التراث الإماراتي، وتعزيز التعاون المثمر بين الجهات والمؤسسات التي تعمل في الحقل التراثي والرياضي في إمارة أبوظبي.