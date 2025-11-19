مشروع محمد بن راشد للطيران يفتتح منشأة "تيم أيروسبيس"

دبي في 19 نوفمبر/ وام/ أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، المنطقة المخصّصة لتنمية قطاع الطيران في الإمارة، اليوم، عن افتتاح منشأة "تيم أيروسبيس" الجديدة المتطوّرة، رسمياً، والتي تُعدّ من أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.

وتم تشييد الحظيرة وفقاً لأقصى أبعاد التصميم المسموح بها، لتستوعب ما يصل إلى 12 طائرة ضيّقة البدن أو خمس طائرات عريضة البدن من أي طراز، باستثناء طائرة إيرباص "A380".

حضر حفل الافتتاح، سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وتيمور شاه شهاب، مؤسس شركة "تيم أيروسبيس"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين، وممثلين عن أبرز شركات الطيران، في خطوة تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به هذا المشروع الحيوي من قطاع الطيران الدولي.

وستقدّم المنشأة الجديدة خدمات صيانة أساسية عالية الجودة وفعّالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من الطائرات التجارية، سواء المخصّصة لنقل الركاب أو البضائع ، بما يعزّز من حضور "تيم أيروسبيس" المتنامي في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد عالمياً.

وأكد طحنون سيف، أن افتتاح المنشأة الجديدة يعزّز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، ووجهة مفضّلة للشركات الرائدة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن مهمة مشروع محمد بن راشد للطيران تتمثّل في بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار، والتميّز التشغيلي، والنموّ المستدام عبر مختلف سلاسل قيمة قطاع الطيران.

من جانبه قال تيمور شاه شهاب، إن هذا الإنجاز يمثل مرحلة جديدة في مسيرة توسّع شركة تيم أيروسبيس في المنطقة، حيث صُممت منشأتنا في دبي الجنوب لتكون نموذجاً للريادة في الكفاءة والسلامة والموثوقية، ومواكبة للطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد وفق أعلى المعايير العالمية.

يذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران، يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم، وشركات الطيران الخاص، وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها.

ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب، والتي قامت بتطويره ليكون مركزا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز الصناعات الهندسيّة بما يدعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.