" نقل عجمان" تدعم المشاريع البحثية والطلاب في "مؤتمر عجمان للنقل"

عجمان في 19 نوفمبر/ وام/ أكدت هيئة النقل في عجمان، دعمها للمشاريع البحثية والابتكارية للطلبة المشاركين في “مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل 2025”، مشيرة إلى أنها خصصت خلال المعرض “جائزة الابتكار البحثي” لدعم الباحثين والطلبة وتشجيعهم على تطوير مشاريع تعزز مستقبل النقل الذكي.

وأوضحت الهيئة أن دعمها للبحوث والمشاريع الطلابية يعكس التزام إمارة عجمان بتعزيز مكانتها كمركز رائد للتقنيات المستقبلية في قطاع النقل، وكبيئة جاذبة للاستثمارات في القطاعات الحيوية المرتبطة بالابتكار والنقل المستدام.

وقالت موزة عبدالله النعيمي، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في هيئة النقل في عجمان، إن المؤتمر يشكل منصة معرفية مهمة لنقل أحدث المحتويات التقنية المتعلقة بقطاع النقل، من خلال تخصيص مواقع تواصل معرفية وإعلامية، إضافة إلى منصة خاصة تابعة للمكتب الإعلامي لإمارة عجمان لإجراء مقابلات وتغطيات مع الخبراء والمختصين، وتسليط الضوء على أبرز الحلول الحديثة والمناقشات التي يشهدها المؤتمر.

وأكدت حرص الهيئة على إبراز جهود إمارة عجمان في مجال المواصلات والنقل الحديث، وتبادل المعرفة والخبرات مع المشاركين، وتعريف الجمهور بأحدث التقنيات والمشاريع التي تعمل عليها الإمارة ضمن رؤيتها للنقل المستدام والذكي.

من جانبه، قال محمد قاسم من شركة “إيه جيه تكنولوجي” المتخصصة بالحلول التقنية العالمية، إن مشاركتهم في المؤتمر تركز على استعراض أحدث التقنيات التي يجري التنسيق بشأنها مع هيئة النقل في عجمان، وتشمل حلولاً مستقبلية مثل خطوط النقل والشحن المخصصة للبضائع، والمركبات الذاتية القيادة، وتقنيات ذكية متقدمة، إضافة إلى طائرات الدرون، بهدف توفير وسائل نقل أسرع وأكثر أماناً.

وأشاد بنجاح المؤتمر في نسخته الثانية ودوره في تعزيز تبادل الخبرات وربط المختصين بأحدث ما توصل إليه قطاع النقل المستدام عالمياً.

من جهته تحدث الطالب حسن علي حسن من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان، عن مشروعهم لتطوير كاميرا ذكية للتعرف على الوجوه باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهم في تعزيز أمن وسلامة الطلاب داخل الحافلات المدرسية والصفوف الدراسية.

فيما عرض الطالب زايد محمد مشروع تطبيق مبتكر يتيح لأولياء الأمور متابعة صعود ونزول أبنائهم من الحافلات المدرسية، إضافة إلى تمكين سائق الحافلة من التعرف على مواقع الطلاب بدقة عبر بطاقات ذكية مرتبطة بنظام خرائط تفاعلي يحدد موقع الطالب والفترة الزمنية المتوقعة لوصوله.

شارك في المعرض مجموعة من الشركات والجهات البارزة، منها، أي جي للصناعات، وبلاتينيوم، ومواصلات الإمارات، والفطيم للسيارات، وساعد للأنظمة المرورية، ودبي للتكنولوجيا، وتاكسي العربية، وإيه جيه تكنولوجي، التي عرضت أحدث منتجاتها وحلولها في مجال النقل والتقنيات الذكية.