جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي تضيء برج ناسداك في تايمز سكوير بنيويورك

دبي في 19 نوفمبر /وام/ أضاء إعلان جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، التي تنظمها قمة المليار متابع بالتعاون مع "Google Gemini"، الواجهة الشهيرة لبرج بورصة ناسداك في ميدان تايمز سكوير بحي مانهاتن الشهير في مدينة نيويورك.

ويأتي هذا الإعلان ضمن الفعاليات الترويجية للجائزة الأكبر عالمياً، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الحضور العالمي الكبير الذي باتت تتمتع به قمة المليار متابع، وتعزيز حضورها في قطاع صناعة المحتوى وإبراز الطاقات الإبداعية في مجال التكنولوجيا والفنون والثقافة على الساحة العالمية، ويعكس الدور المحوري لدولة الإمارات كمركز عالمي وملتقى للأنشطة الثقافية والاقتصادية المبتكرة.

ويستهدف الإعلان عن الجائزة على لوحة ناسداك الشهيرة الوصول إلى شريحة كبيرة من قادة الأعمال والمستثمرين والمشاهير وصناع المحتوى المبدعين حول العالم، بالإضافة إلى استعراض أهمية الجائزة أمام جماهير عريضة من السياح في أحد أكثر المواقع شهرة في العالم.

وقالت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، نائب مدير قمة المليار متابع، إن الإعلان عن جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي على برج ناسداك الشهير في نيويورك خطوة تثري المشهد الإبداعي العالمي، وتفتح الباب أمام صناع المحتوى الموهوبين من أنحاء العالم للمشاركة في الجائزة وتحقيق أحلامهم، في بناء مشاريعهم الخاصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى المبدع والهادف.

وكانت "قمة المليار متابع"، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، قد أعلنت عن جائزة الأفلام المولدة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأكبر من نوعها في العالم، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع "Google Gemini" لأول مرة في نسختها الرابعة التي تستضيفها دولة الإمارات في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وحققت الجائزة أرقاماً قياسية حيث تم تلقي أكثر من 16 ألفا و380 مشاركة من 73 دولة، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط بـ 5952 مشاركة، ووصلت المشاركات من آسيا إلى 3777 مشاركة، ثم شمال إفريقيا 3455 مشاركة، تلتها دول أوروبا بـ386 مشاركة، والولايات المتحدة الأمريكية بـ1024 مشاركة، فضلا عن 790 مشاركة من دول أخرى، ما يعكس الاهتمام العالمي الواسع بهذه الجائزة الأكبر من نوعها، فيما تفاعل مع المشاركة في الجائزة أكثر من 17.8 مليون شخص.

وتهدف الجائزة، إلى دعم وتشجيع إنتاج أفلام ذات محتوى هادف باستخدام أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي من "Google" ومن ضمنها "Gemini"، ورفع الوعي بالرسائل الإنسانية، وتعزيز القدرات الإبداعية والرؤية الجمالية لدى صناع المحتوى المبدعين من أنحاء العالم المختلفة.

ويشارك في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع 2026، أكثر من 400 متحدث عالمي يتجاوز عدد متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة 3 مليارات متابع، ومن المتوقع أن يحضر القمة أكثر من 30 ألف زائر منهم أكثر من 15 ألف صانع محتوى، من أكثر من 140 دولة حول العالم.