مركز دبي المالي العالمي يعزز مكانته مركزا عالميا للثروات العائلية

دبي 19 نوفمبر /وام/ أعلن مركز دبي المالي العالمي، خلال قمة مركز الثروات العائلية التي استضافها في مركز دبي المالي العالمي، عن العديد من المبادرات والشراكات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للثروات العائلية وقيادة الجيل القادم والتخطيط لتعاقب الإدارة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يأتي انعقاد القمة في وقت يتلاقى فيه الإرث العائلي والابتكار لتحديد مستقبل الثروة العالمية، حيث جمعت قادة الشركات العائلية الإقليمية والدولية، والجيل القادم من رواد الأعمال، وخبراء القطاع لاستكشاف السبل التي يمكن أن تكفل للعائلات الحفاظ على ثرواتها وتنميتها للأجيال القادمة.

وكان من بين ممثلي الشركات العائلية الذين شاركوا خبراتهم سيما جانواني، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، ومحمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، ومنى القرق، نائبة رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق، وأميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة "داماك العقارية"، وراهول جاغتياني، مدير مجموعة لاندمارك.

وخلال القمة، أعلن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، عن مجموعة شاملة من المبادرات بما يعزز رسالته في مساعدة العائلات على النمو والازدهار في ظل تغير المشهد الاقتصادي، ومن بين هذه المبادرات "برنامج قادة الجيل القادم"، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركاء من بينهم "برايس ووترهاوس كوبرز"، و شركة "التميمي ومشاركوه"، و"حوكمة".

ومن المقرر إطلاق هذا البرنامج في أوائل عام 2026، ويهدف لتمكين الجيل القادم من قادة الشركات العائلية من خلال التدريب المكثف والتوجيه ونماذج لتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تركز على الحوكمة والابتكار وانتقال الإدارة بين الأجيال.

وكشف مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أيضاً عن منصة رقمية متكاملة تشمل موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً للهواتف المحمولة، والتي ستوفر وصولاً سلساً إلى خدماته وبرامجه التعليمية ومنشوراته وفعالياته.

ويكمل ذلك خدمات الكونسيرج "المساعد الشخصي" المقرر إطلاقها، وهي خدمة مصممة خصيصاً لتعزيز القيمة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي للمكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات الضخمة، من خلال توفير الدعم الشخصي في مجالات العمل والحياة اليومية والأعمال ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي.

ولتعزيز شبكة التعاون والشراكات الخاصة به، أعلن المركز عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء، إذ أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تتيح للعائلات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الاستفادة من الهياكل القانونية لمركز دبي المالي العالمي لتملك العقارات.

ومن المتوقع أن تُسهّل الاتفاقية المبرمة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إجراءات الحصول على التأشيرة الذهبية لأعضاء مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.

وسيعمل كل من بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد وبنك المشرق على توسيع نطاق التعاون مع مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي في مجالات التعليم والحوكمة والحلول المالية المخصصة للشركات العائلية.

كما أطلق مركز "مجلس الخبراء الاستشاريين"، وهو مجموعة مختارة من الخبراء الإقليميين والدوليين الذين سيقدمون التوجيه الإستراتيجي للمركز ويعززون دوره، كمنصة عالمية لإدارة الثروات العائلية والفكر الريادي في هذا المجال.

ويتخذ اليوم أكثر من 1,250 كياناً عائلياً، بما في ذلك العديد من المؤسسات العالمية التي تقدم خدماتها للعملاء من الأفراد، من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها.

وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، ما يساهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، حيث يساهم قطاع الشركات العائلية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته الترحيبية بالوفود المشاركة في القمة، إنه لطالما كانت الشركات العائلية ركيزة أساسية في مسيرة نمو وتطور دبي، حيث ساهمت في ازدهار الإمارة وبناء سمعتها العالمية عبر الأجيال، ومع اقتراب المنطقة من انتقال تاريخي للثروات بين الأجيال يقدر بنحو تريليون دولار، يواصل المركز التزامه بتقديم الحوكمة الرشيدة، وإتاحة الوصول إلى الخبرات والاستشارات، والهياكل التنظيمية العالمية الرائدة التي تُمكّن العائلات من الحفاظ على إرثها وتنميته عبر الأجيال.

وأضاف أن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، يمثل استمراراً لهذا النهج وهذه الرسالة، حيث أصبح اليوم منظومة متكاملة مصممة خصيصاً لدعم العائلات لمواكبة بيئة عالمية تتسم بالتعقيد المتزايد.

وأشار إلى تزايد إقبال الشركات العائلية من مختلف أنحاء العالم على دبي، لما تتمتع به من ثقافة الشراكة وأطر العمل واللوائح التنظيمية الشفافة، مؤكداً مواصلة العمل على تمكينها بالأدوات والخبرات والمبادرات المستقبلية التي تضمن استمرارية نجاحها لأجيال قادمة.

تأسس مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي عام 2023، ويواصل المركز استقطاب عائلات جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي، وهو ما انعكس في زيادة بنسبة 54% في عدد المؤسسات العائلية التي تم تأسيسها خلال العام الماضي.