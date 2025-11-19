"مؤتمر الفضاء" يسلط الضوء على الشراكات الدولية ومستقبل الفضاء

دبي في 19 نوفمبر/ وام/ انطلقت فعاليات اليوم الثاني لجناح الفضاء في معرض دبي للطيران، الذي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، واشتمل على فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الفضاء، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم داخل الجناح.

وشمل التوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة جزر المالديف للبحوث الفضائية، وشركة "أليانسنس" الوطنية، إحدى شركات برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، بهدف دعم تطوير القدرات الفضائية السيادية لجزر المالديف وتعزيز الابتكارات المتقدمة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في البحث والتطوير، وتطوير التقنيات المتقدمة، وبناء شراكة طويلة المدى.

كما شملت توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "مداري سبيس" الوطنية وشركة "إينوسبيس" الكورية الجنوبية، المزود الرائد عالمياً لخدمات الإطلاق، بهدف تعزيز تطوير البنية التحتية للبيانات الفضائية وتوطيد التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

وتدعم المذكرة دخول "مداري" إلى السوق الكورية، بجانب تسهيل الوصول إلى الجهات الحكومية المعنية، بما يعزز التعاون في أمن البيانات، والمهام المتقدمة، وتطوير تقنيات الفضاء.

وركز برنامج فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الفضاء على تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الإستراتيجية الإقليمية لقطاع الفضاء، إضافة إلى مناقشة التقاطع الحيوي بين تكنولوجيا الفضاء واحتياجات الأرض؛ وذلك بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ورؤساء وكالات فضاء، وقادة من القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية ونقاشية ومحاضرات ومقابلات متخصصة.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية، تحت عنوان "صياغة آفاق جديدة عبر الشراكات العالمية"، حيث ناقشت تحول صناعة الفضاء ودور وكالات الفضاء والسلطات الحكومية في تأسيس الاقتصاد الفضائي الجديد، إلى جانب التركيز على الأولويات الإستراتيجية، وأهمية وضع قواعد للسلوك في الفضاء، والذكرى السنوية الخامسة لاتفاقيات أرتميس.

وشارك في الجلسة، التي أدارها مايك جولد، رئيس قسم الفضاء المدني والدولي في "ريدواير سبيس"، نخبة من المسؤولين، منهم تيودورو فالينتي، رئيس وكالة الفضاء الإيطالية "آي أس آي"، وسعادة سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وكريس وايت-هورن، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية، والمهندس أحمد الغفيلي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، وجان مارك أستورغ، رئيس الإستراتيجيات في المركز الوطني للدراسات الفضائية الفرنسي "سي إن إي إس".

كما تضمن المؤتمر جلسة حوارية بعنوان "رسم آفاق جديدة: الرؤية الإستراتيجية لقطاع الفضاء الإقليمي"، والتي تناولت كيف تعمل المنطقة على وضع نفسها في طليعة الابتكار والتطوير الفضائي، مع التركيز على الاستثمارات التكنولوجية والفرص الاقتصادية والمبادرات العابرة للحدود.

وتناولت جلسة "ربط تكنولوجيا الفضاء باحتياجات الأرض"، الابتكارات القائمة على الفضاء وتطبيقاتها العملية على الأرض، مع التركيز على القيمة الاقتصادية والاجتماعية للتطبيقات المشتقة من الفضاء.

شارك فيها رافيل جوردا سيكير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوبن كوزموس، والدكتورة ماريا كيارا نوتو، نائبة مدير الشؤون الدولية ورئيسة التعاون الدولي ودبلوماسية الفضاء في الوكالة الإيطالية "آي أس آي"، ومحمد إبراهيم، مدير خدمات التسويق والفضاء في وكالة الفضاء المصرية، وإيلودي فيو، نائب الرئيس الأول لأنظمة الاتصالات والملاحة في إيرباص لأنظمة الفضاء..

وقدمت "نوفاسبيس" ورقة عمل بعنوان «الأقمار الاصطناعية المباشرة إلى الأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي: حدود جديدة للاتصال»، والتي استعرضها كريستوف ستايمر، المدير الأول في نوفاسبيس.

كما تضمن اليوم جلسة تحت عنوان "المدار الأرضي المنخفض بلا حدود: أضواء كاشفة وشبكات من المدار إلى الأرض"، التي ركزت على كيفية دفع المحطات الفضائية التجارية وذكاء الأقمار الصناعية لأسواق تريليونية، وتحويل علوم الحياة، ومرونة المناخ، وتعزيز الاتصال العالمي، إضافة إلى فرص الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.