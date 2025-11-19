شرطة أبوظبي تستعرض منظومتها الجوية الذكية في معرض دبي للطيران

دبي في 19 نوفمبر/ وام/ استعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025، منظومة متكاملة من الطائرات العمودية والمسيّرة التي توظفها في تعزيز الأمن والاستجابة للمهام الشرطية، وإبراز جاهزيتها العالية في مجال العمليات الجوية الحديثة.

وعرضت طيران شرطة أبوظبي، الطائرة بدون طيار "Dji M350"، التي تُعد من أبرز الطائرات المستخدمة في المهام الدقيقة التي تتطلب تصويرًا جويا عالي الجودة، ومسحًا ميدانيًا شاملاً في البيئات المفتوحة، إلى جانب قدرتها على مراقبة التحركات وتحديد المواقع خلال العمليات الأمنية، مما يعزز فعالية جمع البيانات وتحليلها.

كما عرضت الطائرة العمودية "Bell 429" التي جذبت اهتمام زوار جناح شرطة أبوظبي، لما تتمتع به من قدرات متقدمة تؤهلها لتنفيذ مختلف المهام الشرطية، والدعم والإسناد الجوي للوحدات الميدانية، حيث تتيح سرعتها العالية وتجهيزاتها المتطورة تغطية مساحات واسعة والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن الطائرة "Dji Mini 4 Pro"، وهي طائرة مسيّرة صغيرة الحجم وذات مرونة عالية، تستخدمها الفرق الشرطية في المهام السريعة داخل المناطق العمرانية الضيقة، وفي التصوير الفوري للمواقع، ورصد التجمعات، وتوثيق الحوادث بدقة مع الحفاظ على سرعة الانتشار وخفة الحركة.

وشملت المشاركة استعراض تقنية الطيران التشبيهي للطائرات بدون طيار، وهي منظومة تدريب افتراضية متقدمة تعتمد عليها شرطة أبوظبي في رفع كفاءة مشغلي الطائرات بدون طيار، وتمكينهم من اكتساب مهارات القيادة الجوية في بيئات محاكية للواقع، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف السيناريوهات العملياتية.

واستعرضت المركبة المجهزة لإطلاق وتشغيل الطائرات بدون طيار، وهي منصة متنقلة تتيح للفرق الميدانية تشغيل الطائرات المسيّرة من أي موقع، ودعم الاستجابة الفورية خلال الحوادث، ورفع جاهزية الوحدات في مهام التصوير والمسح الجوي وتأمين الفعاليات الكبرى.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 تعكس حرصها على مواكبة التطور العالمي في مجال الطيران الشرطي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في التصوير والمسح الجوي، وتأمين الفعاليات، ومراقبة الحركة، وإسناد العمليات الأمنية، مشيرةً إلى أن التكامل بين الطائرات العمودية والمسيّرة يساهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في إمارة أبوظبي.