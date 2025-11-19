مؤتمر الإمارات للسمنة يجمع 700 خبير لبحث أحدث التطورات في رعاية السمنة

أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ عززت أبوظبي جهودها في مواجهة السمنة عبر "مؤتمر الإمارات للسمنة 2025"، الذي جمع أكثر من 700 متخصص في الرعاية الصحية، بتنظيم كلٌّ من هيلث بوينت ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصمّاء التابعين لمجموعة M42، بالشراكة مع مركز أبوظبي للصحة العامة، في فندق روزوود أبوظبي، تحت شعار "تحويل رعاية السمنة: المستقبل يبدأ الآن".

وركز المؤتمر على المناقشات العلمية حول الإرشادات السريرية والعلاجات المبتكرة والإستراتيجيات متعددة التخصصات للتعامل مع أحد أسرع التحديات الصحية انتشاراً في العالم، في ظل تقارير منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة.

وشكّل المؤتمر منصة علمية رفيعة المستوى جمعت نخبة من الخبراء العالميين لاستعراض أحدث التوجيهات والبيانات والتطورات في رعاية السمنة، بمشاركة أربعة من رؤساء الجمعيات الدولية إلى جانب متحدثين عالميين مرموقين، وذلك في إطار تعاون وثيق مع الاتحاد العالمي للسمنة ومركز أبوظبي للصحة العامة وجمعية الإمارات للسكري والغدد الصمّاء، الذي يعكس أهمية الحدث ودوره في تعزيز السعادة وترسيخ تبادل الخبرات العلمية المتخصصة.

وأكد سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، في كلمته خلال المؤتمر ، أن مكافحة السمنة وإدارة الوزن تشكلان ركيزة أساسية للوقاية من الأمراض المزمنة، موضحا أن المنظومة الذكية القائمة على البيانات في أبوظبي تعزز القدرة على تحديد الفئات الأكثر عرضة للسمنة، وتقديم الإرشاد والدعم لهم عبر برامج استباقية ونهج شخصي مستدام يتماشى مع احتياجات كل فرد.

وأضاف أن مشاركة الخبراء العالميين والقيادات المحلية تعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار في مجال الصحة العامة، وتسهم في ترسيخ الرعاية الصحية المبنية على الأدلة العلمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الحداد، استشاري جراحة السمنة ورئيس قسم جراحة السمنة والأيض في مستشفى هيلث بوينت، أن مؤتمر هذا العام سلط الضوء على أحدث الإرشادات السريرية والأدلة العلمية التي تضع ملامح عصر جديد في إدارة السمنة، مشيراً إلى أن هذه التطورات تسهم في توحيد أفضل الممارسات الإكلينيكية على مستوى المنطقة لضمان رعاية أكثر دقة ووقاية وتخصيصاً، بما يعزز جودة حياة المرضى.

من جهتها ، أوضحت الدكتورة ساره سليمان، استشارية الغدد الصمّاء والسكري والمديرة السريرية للسمنة وطب السمنة في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصمّاء، أن المؤتمر شكل منصة بالغة الأهمية للأطباء لتبادل المعارف واستكشاف البيانات الناشئة التي تسهم في رسم المرحلة المقبلة من رعاية السمنة، لافتةً إلى أن تحويل الأدلة العلمية إلى ممارسات واقعية يعزز النتائج ويدعم دور المنطقة في تطوير إدارة السمنة عالمياً.

وخلال جدول الأعمال الذي امتد على مدى يومين، استعرض الخبراء التطورات الممهّدة للمرحلة التالية في رعاية السمنة، بدءاً من الإرشادات العلاجية المتطورة والأدوية الناشئة، مروراً بالدور المتنامي للتقنيات الحديثة وعلم الجينوم، وصولاً إلى التعاون متعدد التخصصات في تعزيز النتائج وتمكين التدخل المبكر.

وفي إطار برنامج التعليم الطبي المستمر، حصل المؤتمر على اعتماد رسمي، ومنح 4 نقاط من برنامج الاعتماد المهني للاتحاد العالمي للسمنة، في خطوة تعكس قيمته العلمية ودوره في دعم تأهيل المتخصصين في علاج السمنة.

كما أبرز المؤتمر الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز أبوظبي للصحة العامة وشركاؤه لتوحيد مبادرات الوقاية والعلاج على المستوى المحلي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على التدخل المبكر ونماذج الرعاية متعددة التخصصات.