فلاي دبي تختار حلول بوينغ التدريبية للطيارين والمهندسين

دبي في 19 نوفمبر/ وام/ أعلنت فلاي دبي، اليوم، توقيع اتفاقيات مع شركة بوينغ توفر للطيارين المبتدئين والطيارين الذين يخضعون لدورات تقييم أولية وموظفي الصيانة برامج تدريبية شاملة لدعم عمليات أسطول فلاي دبي، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2025 .

صُممت اتفاقيات برامج التدريب والتقييم القائم على الكفاءة "CBTA"، لتحسين نتائج التدريب من خلال التركيز على الكفاءة والسيناريوهات المستندة إلى البيانات، وستقدم بوينغ خدمات استشارية لدعم تنفيذ برامج التدريب لفلاي دبي.

وقال الكابتن أحمد بن حزيم، نائب الرئيس الأول لعمليات الطيران وتدريب الطاقم في فلاي دبي، إن الناقلة تلتزم بدمج أحدث التقنيات والخدمات الرائدة في هذا المجال لضمان التزام القدرات التدريبية بأعلى المعايير العالمية، موضحا أن برامج بوينغ للتدريب والتقييم القائم على الكفاءة توفر لفرق فلاي دبي من الطيارين والمهندسين إطاراً حديثاً قائماً على الأداء للتطوير المهني والتقني المستمر، ومن خلال التركيز على الكفاءات المثبتة، يتيح نهج "CBTA" تجربة تدريب أكثر تخصيصاً وفعالية، مما يعزز السلامة والكفاءة التشغيلية والثقة في جميع عمليات الطيران والصيانة.

وتضم كوادر فلاي دبي اليوم أكثر من 6,700 موظف في مختلف دوائر وعمليات الناقلة، بما في ذلك أكثر من 640 مهندساً ماهراً وحوالي 1,400 طيار، وتشغل أسطولاً متنامياً يتألف من 96 طائرة بوينغ 737.

في وقت سابق من هذا العام، افتتحت فلاي دبي، مركزها للتدريب على الطيران في مقرها الرئيس قبل إطلاق برنامج فلاي دبي لتدريب الطيارين الأساسي، وهو إحدى مبادراتها العديدة التي تركز على تنمية كوادرها البشرية الماهرة والاستثمار فيها.

من جانبه قال كريس بروم، نائب الرئيس لحلول التدريب في بوينغ للخدمات العالمية، إن فلاي دبي تظهر بهذه الاتفاقيات الجديدة ريادتها الاستباقية في إعطاء الأولوية للسلامة والجودة، من خلال توفير برامج تدريبية فاعلة ومكثفة لأطقم الصيانة وعمليات الطيران، متطلعا إلى التعاون مع فلاي دبي لتطبيق هذه الخدمات التدريبية الشاملة لموظفيها.