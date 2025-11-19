انضمام 31 منظمة ومؤسسة دولية إلى "الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل" في متحف المستقبل

دبي في 19 نوفمبر/ وام/ أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم خلال أعمال "منتدى دبي للمستقبل 2025"، عن انضمام 31 منظمة ومؤسسة دولية إلى الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل التي تتخذ من "متحف المستقبل" مقراً لها، ليرتفع بذلك عدد أعضاء الشبكة إلى 91 عضواً ومؤسسة من كبريات مؤسسات استشراف المستقبل في 33 دولة حول العالم.

وشهد "منتدى دبي للمستقبل"، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل ومؤسساته الدولية، حضوراً لافتاً لعدد من الخبراء والمؤسسات من أعضاء الشبكة لبحث فرص التعاون والشراكة لإطلاق مبادرات وبرامج جديدة.

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن هذا الاهتمام العالمي الواسع بالانضمام إلى الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل يؤكد نجاح النموذج الريادي الذي تنتهجه دبي لمأسسة استشراف المستقبل وتوسيع شراكاته.

وأكد أن هذه الشبكة الدولية توفر لرواد ومؤسسات استشراف وتصميم المستقبل مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار المبتكرة والتجارب المثمرة والنماذج الناجحة، ومنصة لإطلاق مبادرات نوعية في هذا المجال الحيوي وفق مبدأ الشراكات الإستراتيجية والتعاون المستمر مع الجميع لتصميم مستقبل مزدهر يشمل الجميع.

وتم الإعلان عن إطلاق هذه الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال "منتدى دبي للمستقبل 2022"، وقد حققت نمواً كبيراً منذ ذلك الحين، حيث شهد العام 2023 انضمام 36 مؤسسة من 17 دولة إلى الشبكة ليرتفع عدد أعضائها آنذاك إلى 40 مؤسسة.

ومن ثم تم الإعلان عن ارتفاع عدد أعضائها إلى 60 منظمة ومؤسسة دولية في ختام أعمال منتدى دبي للمستقبل 2024.

وتشمل أهداف "الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل"، تقديم منصة تجمع أهم مؤسسات تصميم المستقبل والتخطيط الإستراتيجي للتعاون فيما بينها على وضع الرؤى المستقبلية ذات التأثير الإيجابي الأوسع، وتسليط الضوء على أبرز قطاعات وفرص المستقبل الواعدة، وطرح الحلول المبتكرة وسبل لمختلف التحديات، وتعزيز الجاهزية للتحولات والمتغيرات.

ويقع المقر الرئيسي للشبكة في متحف المستقبل بدبي، حيث تسهم في إبراز الدور الريادي لدبي في بناء الشراكات وتعزيز التعاون المشترك الهادف الذي يعزز تصميم المستقبل.

وتشارك المؤسسات الأعضاء في برامج معرفية ودورات تدريبية تخصصية، بما يرسخ ثقافة التفكير التصميمي بعيد المدى والتخطيط الإستراتيجي الذي يستفيد من المعارف المشتركة والخبرات المتبادلة والتجارب الناجحة ضمن الشبكة.

وتوفر المجموعة منصة لتجمع مؤسسات الاستشراف، وتعزيز التعاون لتحديد الفرص المستقبلية المهمة، وطرق توقع الاتجاهات الكبرى والاستعداد لها.