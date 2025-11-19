"نقل عجمان" و"مجرى" و"أوبر" يوقعون اتفاقية لتقديم خدمات نقل مجانية لكبار المواطنين

عجمان في 19 نوفمبر/ وام/ وقعت هيئة النقل في عجمان، اتفاقية مع "مجرى ـ الصندوق الوطني للمسؤلية المجتمعية"، وشركة "أوبر" لتقديم خدمات نقل ميسرة ومجانية لكبار المواطنين في الإمارة.

وتأتي الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل 2025، ضمن مبادرة مجتمعية بعنوان "مشوار الرحمة"، وتمثل محطة جديدة في مسيرة العطاء الإنساني والتنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء "مجرى"، أن مبادرة "مشوار الرحمة"، تأتي امتداداً للرؤية الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضع رفاه الإنسان وتمكينه في صميم التنمية الوطنية.

وقال إن "مشوار الرحمة" ليست مجرد مبادرة نقل مجتمعي، بل تعبير وطني عن قيم الإمارات الأصيلة في الرحمة والتكافل، وتجسيد عملي لمفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الإنسان أولاً، وترسيخاً لمبدأ أنّ التقدّم الحقيقي لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بمدى الأثر الإيجابي الذي نتركه في حياة الناس.

وأضاف أنّ المبادرة تمثل نموذجاً يُحتذى به في تفعيل المسؤولية المجتمعية عبر حلول مبتكرة، وتبرز الدور الريادي لـ "مجرى" باعتباره منصة وطنية تجمع بين التكنولوجيا والرحمة لخدمة الفئات الأكثر استحقاقاً في المجتمع.

وأشار إلى أنّ "مشوار الرحمة" تنسجم مع مستهدفات "عام المجتمع" الرامية إلى تعزيز المساهمة الوطنية في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والمبادرات المؤثرة التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة، وتدفع عجلة التقدم الجماعي، كما تدعم رؤية الدولة، لتصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع المحاور الرئيسية لرؤية "نحن الإمارات 2031".

من جهتها، أكدت هيئة النقل في عجمان أن هذه المبادرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، وتسهم في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء التي تمثل جوهر الهوية الإماراتية، من خلال توفير رحلات مجانية ومدعومة لكبار المواطنين، بما يضمن لهم سهولة التنقل في إمارة عجمان بكل يسر.

وأضافت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز جودة الحياة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال النقل المجتمعي الذكي المستدام.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار تنموي لتوحيد الجهود نحو بناء نموذج وطني مستدام للنقل الإنساني الذكي، يستفيد منه كبار المواطنين في جميع إمارات الدولة مستقبلاً.

من جانبه، قال سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، إن المبادرة تعكس القيم الإنسانية الراسخة التي تتميز بها الإمارة، وتمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة النقل الذكي المستدام، عبر توظيف الابتكار لخدمة الفئات المستحقة للدعم، وفي مقدمتهم كبار المواطنين.

وأكد سعادته أن الهيئة تواصل العمل على تطوير منظومة نقل أكثر شمولية وعدالة، من خلال دمج الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز الاستدامة المجتمعية والبيئية في الإمارة.

بدوره، قال أشيش لابرو، المدير العام الإقليمي في "أوبر" أوبر، إن المبادرة تعكس جهود الشركة لجعل التنقل أكثر سهولة وشمولية للجميع بما يتماشى مع رؤية الدولة في جعل التكنولوجيا رافدا للخير.