"سكاي غريد" و"هايلاندر" لتسريع تبني منظومات التنقل الجوي المتقدم في الإمارات

دبي في 19 نوفمبر /وام/ وقّعت شركة "سكاي غريد"، وهي مزود طرف ثالث لخدمات التنقل الجوي المتقدم، مذكرة تفاهم مع شركة "هايلاندر"، مزود حلول إدارة حركة الطائرات غير المأهولة وإدارة أساطيل الطائرات بدون طيار، لاستكشاف إمكانية تطوير منظومة متطورة لإدارة المجال الجوي لضمان تكامل آمن للطائرات المأهولة والمسيّرات، بما فيها طائرات الشحن بدون طيار وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.

وسيتعاون الطرفان، بموجب هذه المذكرة التي وقعت خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، في تقييم البيئات التشغيلية الداعمة للتنقل الجوي المتقدم، مع التركيز على عدة مجالات رئيسية، بما فيها تكامل المجال الجوي، والعمليات الرقمية، وتكامل محطات الإقلاع والهبوط العمودي، والأمن السيبراني، والأطر التنظيمية.

وقال جيا شو، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي غريد"، إن هذا التعاون يمثل خطوة محورية نحو إرساء الأساس الرقمي لعمليات التنقل الجوي المتقدم في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل، ويسهم في رسم رؤية موحدة لتحقيق تكامل المجال الجوي بشكل آمن ومستدام وقابل للتوسع.

وتتوافق المذكرة مع مستهدفات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، حيث تعزز التزامها بالابتكار التكنولوجي والتنويع الاقتصادي والاستدامة.

من جانبه، قال ألون أبيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "هايلاندر"، إن هذه الشراكة تعد خطوة محورية نحو تطوير منظومة متكاملة وذكية للتنقل الجوي المتقدم، وتهدف إلى خلق بيئة تشغيلية متناغمة؛ حيث يمكن للطائرات المأهولة وغير المأهولة العمل بأمان وكفاءة.

وأضاف أن ريادة دولة الإمارات والتزامها بالابتكار، مدعومةً بكبريات الشركات في هذا المجال مثل بوينج، تسهم في ترسيخ مكانتها كبيئة مثلى تؤكد دور الأتمتة والإدارة القائمة على البيانات والتعاون بين القطاعات في إحداث نقلة نوعية في مستقبل النقل الجوي.