بنك أبوظبي الأول يشارك في معرض "توظيف×زاهب" بجناح تفاعلي

أبوظبي في 19 نوفمبر /وام/ يشارك بنك أبوظبي الأول، في فعاليات معرض "توظيف×زاهب 2025"، بجناح تفاعلي يضمّ 6 مناطق مترابطة، تُجسّد رؤيته في دعم الأفراد في مسارات حياتهم، سواء في تطورهم المهني، أو تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية، أو ترسيخ مبادئ روح الفريق، أو الحفاظ على الهوية الثقافية، أو دعم ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية.

ويتيح جناح البنك للزوار خوض تجربة تفاعلية شاملة، تتضمن خريطة رقمية للرحلة، إلى جانب استكشاف فرص تطوير المهارات، وبناء الروابط المجتمعية.

ويحتفي جناح البنك بالتراث الإماراتي والإبداع المحلي عبر عروض حيّة لفن الخط العربي، يقدّمها الفنان الإماراتي إسماعيل الحوسني، الذي سيخصّ الزوار بعلامات مرجعية للكتب (Bookmarker)، وميدالية لمرآة السيارة، مكتوب عليها بخطّ يده. كما تُقدّم الحرفية شقحة مبارك المنصوري عرضاً مباشراً لفن "التّلي" الإماراتي التقليدي في صناعة الأساور.

ويسلّط الجناح الضوء على مجموعة من العلامات التجارية الإماراتية الصاعدة مثل "شين تي" (Sheen Tea)، و"برايدل بين" (Bridle Bean)، و"بيرل.بي" (Pearl.byh)، و"أساور التلي"، تأكيداً على دعم البنك المستمر لرواد الأعمال وأصحاب المواهب في الدولة.

كما يعرض الجناح أهمّ برامج التوطين والتطوير المهني لدى البنك، والتي تشمل برنامج "بداية" الذي يستهدف طلبة الجامعات الإماراتيين، في العامين الدراسيين الثالث والرابع، ممن يبلغ معدلهم التراكمي 3.0 وما فوق، ويهدف إلى تعريفهم مبكراً ببيئة العمل المصرفي، وإعدادهم لمستقبلهم المهني، وبرنامج "إثراء" لتوظيف الخريجين الجدد المتميزين، الحاصلين على معدل تراكمي يبلغ 3.0 أو أعلى، حيث يَمنح البرنامج المرشحين الناجحين، تجربة تطوير متكاملة في البنك، تمتد من 3 إلى 8 أشهر، تجمع بين التدريب العملي والشهادات المهنية التي تهيئهم لمسار مهني ونموّ وظيفي مستدام، وبرنامج المتدربين الإداريين، الذي يهدف إلى تسريع إعداد الكفاءات الإماراتية، لتولي مناصب قيادية في الإدارة الوسطى، مثل نائب رئيس أو مدير مساعد، عبر برنامج تدريبي يمتد من 18 إلى 24 شهراً، يجمع بين الخبرات العملية والتدريب المتخصص والشهادات الاحترافية.