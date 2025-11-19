قمة أبوظبي للبنية التحتية" تنطلق في إسطنبول بعد اختتام أعمالها في أنقرة

إسطنبول في 19 نوفمبر /وام/ انطلقت اليوم، المرحلة الثانية من أعمال الجولة الدولية "لقمة أبوظبي للبنية التحتية"، التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية "ADPIC" في مدينة إسطنبول، بعد اختتام أعمالها في أنقرة أمس، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية في أبوظبي وعدد من المؤسسات والشركات التركية المتخصصة في قطاع البناء والتطوير العقاري.

وشارك في فعاليات القمة ممثلو أبوظبي، ومن بينهم المركز ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومكتب أبوظبي للاستثمار، بالإضافة إلى شركة "ليد للتطوير"، و"الدار العقارية"، و"مدن"، و"بلوم"، و"غريدورا"، إلى جانب شركاء أتراك، منهم رابطة منتجي مواد البناء "TURKEY IMSAD"، وجمعية المقاولين "TCA"، ورابطة المعماريين "TSMD"، ورابطة الاستثمارات والعقارات "GYODER"، ورابطة المهندسين والمعماريين الاستشاريين.

وقال سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في كلمته الافتتاحية، إن أبوظبي وتركيا تسعيان نحو هدف مشترك يتمثل في تعزيز الاستدامة وتحقيق النمو عبر تطوير البنية التحتية، مؤكدا استعداد الإمارة لتوفير بيئة عمل متكاملة للشركاء الأتراك، وداعياً إلى تعزيز التعاون والابتكار لتحقيق هذه الأهداف المشتركة في القطاع.

وأشار إلى أن إسطنبول تعد مركزاً اقتصادياً رائداً، أنتج مقاولين ومعماريين ومهندسين ذوي خبرة دولية، ما يجعلها شريكاً أساسياً لأبوظبي في مشاريعها الكبرى، مؤكداً أهمية الجمع بين الرؤية الطموحة لأبوظبي والخبرة الفنية والتنفيذية التركية لبناء شراكات مستدامة.

وذكر عيد أن المركز يشرف على أكثر من 600 مشروع رأسمالي نشط، بقيمة تتجاوز 55 مليار دولار أمريكي، تشمل مشاريع الإسكان والتنقل والمعالم الثقافية، ومن أبرزها متحف غوغنهايم أبوظبي، موضحاً أنه تم في عام 2024 إتمام أكثر من 11 ألف منزل، ما يعكس الأثر المباشر لهذه المشاريع على حياة العائلات والمجتمعات.

وأضاف أن تقدم المشاريع يتم في إطار إشراك القطاع الخاص وخارطة الطريق الإستراتيجية لخمس سنوات، التي تهدف إلى توسيع مشاركة هذا القطاع، وجذب شركاء عالميين، وتعزيز الاستدامة في جميع التطويرات الكبرى، مؤكداً أن السنوات المقبلة ستشهد تفعيل جزء كبير من المشاريع عبر استثمارات القطاع الخاص، ما يوفر فرصاً واسعة للتعاون مع تركيا.

وتضمنت أعمال القمة المنعقدة في إسطنبول، جلسة حول المشاريع الكبرى للبنية التحتية في أبوظبي وفرص الشراكة، وعرضاً موجزاً لخطط المشاريع الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى استعراض إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص "PPP" ونماذج الشراكة المتاحة، مع إرشادات حول تأسيس وتشغيل الأعمال في أبوظبي، بما يشمل الإجراءات الخاصة بدخول السوق، والبيئة التنظيمية، وحوافز الاستثمار.

واستعرضت جلسة ضمن أعمال القمة، خبرات وإنجازات قادة التشييد والمواد الإنشائية والمعماريين والمطورين والمقاولين في تركيا، وشهدت عروضا لأبرز الجهات التركية، تضمنت قدرات التوريد على المستوى العالمي، والمشاريع الكبرى التي تم تنفيذها محلياً ودولياً، إلى جانب مراسم تبادل الهدايا والتقاط الصور الجماعية.