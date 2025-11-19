ولي عهد رأس الخيمة يفتتح فعاليات قمة الاستثمار والأعمال

رأس الخيمة في 19 نوفمبر /وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، فعاليات قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال (RAKIS 2025)، التي تنظمها شركة "ڤاليانت" بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض "أكسبو"، وبدعم من غرفة تجارة رأس الخيمة.

حضر الافتتاح، الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، العضو المنتدب لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وسعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، وعدد من مدراء الدوائرالحكومية في الإمارة.

وتتواصل فعاليات قمة الاستثمار التي تعقد في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات، حتى يوم غد الخميس، بمشاركة نخبة من قادة الصناعة والمستثمرين العالميين وصناع القرار والمبتكرين، وأكثر من 60 متحدثاً ونحو 3000 زائر وممثل لمؤسسات حكومية وخاصة في قطاعات الاستثمار والعقارات والتصنيع والبنية التحتية والسياحة، في خطوة تُجسّد دور إمارة رأس الخيمة الريادي في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار المستدام عالمياً.

وقال سعادة محمد مصبح النعيمي، في كلمته إن رؤية إمارة رأس الخيمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، تجاه الاستثمار، لا تستند إلى النمو من أجل النمو بذاته، بل إلى النمو الذي يُسهم في تمكين المجتمع، ويُعزّز المؤسسات، ويضمن استدامة أجيال المستقبل، وهو ما تسعى الإمارة لتجسيده على أرض الواقع على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن التاريخ يُثبت أن الحكومات التي تستثمر في شعوبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، تنجح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتا إلى أن إمارة رأس الخيمة تبنّت هذا التوجه، من منطلق الحرص على بناء منظومة اقتصادية قوية.

وقال إن قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال تمثل فرصة لإمارة رأس الخيمة للتعريف بمشاريعها الضخمة وإظهار طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وقام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، عقب الافتتاح بجولة في فعاليات القمة، ألتقى خلالها ممثلي الشركات المشاركة والمستثمرين واستمع لهم ولمشاريعهم المستقبلية، واستعرض معهم الفرص الاستثمارية في الإمارة، مؤكدا سموه حرص حكومة رأس الخيمة والدوائر والمؤسسات كافة في الإمارة على تقديم الدعم اللامحدود لهم، واهتمام القيادة بالفعالية ودعمها لما سيترتب عليها مستقبلاً من دعم للتنمية الاقتصادية في الإمارة.

وشهدت القمة في يومها الأول مجموعة من الجلسات تناولت موضوعات حيوية، إلى جانب عقد اتفاقيات وجلسات مفتوحة لتبادل الأفكار والخبرات والفرص الاستثمارية في الإمارة.