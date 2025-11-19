"دبي الصحية" تنجح في علاج شابة من مرض وراثي باستخدام الخلايا الجذعية من دم الحبل السري

دبي في 19 نوفمبر/ وام/ نجحت "دبي الصحية" في إنقاذ حياة شابة مصابة بفقر الدم الوراثي المعروف بمتلازمة "فقر الدم الأسود الماسي"، وذلك بفضل حفظ دم الحبل السري لشقيقتها في مركز دم الحبل السري والأبحاث التابع لـ "دبي الصحية".

وتم انقاذ الشابة بعد سنوات من الخضوع لنقل الدم المتكرر منذ طفولتها والذي أثر على وظائف القلب والكلى، قبل أن يتاح لها خيار العلاج بالخلايا الجذعية المخزنة من دم الحبل السري لشقيقتها.

وعند التأكد من توافق العينة، أجريت للشابة عملية زراعة خلايا جذعية ناجحة في عمر الثانية عشرة، ما أعاد قدرة نخاعها العظمي على إنتاج خلايا الدم بصورة طبيعية ، حيث تعيش اليوم ، وهي في عمر الثانية والعشرين، حياة صحية ومستقرة.

وأوضحت الدكتورة مي ياسين رؤوف، استشارية علم الأمراض، ومديرة مركز دم الحبل السري والأبحاث في "دبي الصحية" ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" اليوم ، أن الدم المستخرج من الحبل السري مصدر مهم للخلايا الجذعية القادرة على التطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا، ما يجعله خياراً علاجياً فعالاً في علاج بعض أمراض الدم الوراثية، واضطرابات الجهاز المناعي، وأمراض الأنسجة الرخوة"

وأضافت أن المركز يعمل وفق معايير عالمية لضمان جودة وسلامة الوحدات المخزنة، حيث يعتمد نجاح زراعة الخلايا الجذعية على جودة العينة وطرق حفظها وعدد الخلايا ونسبتها.

وأشارت الدكتورة مي ياسين إلى الدور التوعوي الذي ينفذه المركز عبر مراكز الأمومة والطفولة لتعريف النساء الحوامل بأهمية حفظ دم الحبل السري، سواء لأسباب وقائية أو لوجود تاريخ مرضي في العائلة، حيث يمكن أن تفيد الوحدة المخزنة الطفل نفسه أو أحد أشقائه، أو التبرع بها لعلاج الآخرين، منوهة إلى أنه بعد إتمام عملية التسجيل، يقوم المركز بالتنسيق لجمع وحدة الدم من أي مستشفى داخل دولة الإمارات ونقلها مباشرة إلى مختبراته.

من جهتها، قالت مريم المصلحي، والدة الشابة : "عندما حملت بطفلتي الثانية، قررت حفظ دم الحبل السري فور الولادة في مركز دم الحبل السري والأبحاث بدبي الصحية، وكان هذا القرار نقطة تحول في مسار علاج ابنتي".

تأسس مركز دم الحبل السري والأبحاث التابع لـ "دبي الصحية" في يونيو 2006، وهو حاصل على اعتماد دولي من جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية (AABB)، ما يعكس التزامه بأعلى معايير الجودة العالمية في جمع وحفظ الخلايا الجذعية.

ويخزن المركز نحو 8000 وحدة دم حبل سري، مع قدرته على استيعاب آلاف الوحدات الإضافية، ويقدم خدمات متكاملة تشمل المعلومات الطبية حول فوائد حفظ دم الحبل السري، والإرشادات المتعلقة بالتسجيل، وكيفية جمع ونقل وحفظ العينات وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان جاهزيتها للاستخدام العلاجي عند الحاجة.

ويشكل المركز ركيزة أساسية في دعم علاجات أمراض الدم والاضطرابات الوراثية من خلال جمع وحدات دم الحبل السري واستخلاص الخلايا الجذعية وحفظها في بيئة آمنة تضمن قابليتها للزراعة، بما يعكس جهود "دبي الصحية" في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بصحة الإنسان.