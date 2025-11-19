ولي عهد الشارقة يشهد حفل تخريج فوجين من طلبة الدكتوراة والماجستير بأكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة في 19 نوفمبر/وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، صباح اليوم حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة الدكتوراة والفوج السابع من طلبة الماجستير في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني بعدها تليت آيات مباركة من القرآن الكريم، ليشاهد سمو ولي عهد الشارقة والحضور بعدها مادة مرئية تناولت المسيرة العلمية للطلبة انطلاقاً من قاعات الدراسة مروراً بمراحل إعداد الرسائل العلمية والمناقشات الأكاديمية للرسائل والأطروحات وصولاً إلى الخروج بتوصيات علمية، بالإضافة إلى المخرجات والإصدارات البحثية الصادرة من الأكاديمية والتي تستند إلى العمل البحثي والتطبيقي الرصين.

وألقى العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، كلمة استهلها برفع أسمى آيات الولاء والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توجيهاته ورؤيته الحضارية، التي جعلت من العلم ركيزة للبناء، ومن الاستثمار في الإنسان نهجاً لنهضة الإمارة.

كما توجه العميد العثمني بخالص الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الشارقة على رعايته الدائمة لبرامج الأكاديمية ودعمه المستمر وحرصه على تطوير منظومتها العلمية والبحثية، مثنياً على متابعة وجهود مجلس الأكاديمية في تطوير السياسات ومتابعة الأداء الإداري والأكاديمي.

وأكد مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية أن برامج الدراسات العليا بالأكاديمية جرى إعدادها وفق أفضل الممارسات الأكاديمية العالمية، وبما يتوافق مع احتياجات المؤسسات الأمنية والحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن الأبحاث التي قدمها الخريجون هذا العام جاءت معالجة لقضايا واقعية في مجالات إدارة الشرطة والبحث الجنائي والجودة والتميز وإدارة المخاطر، إضافة إلى موضوعات المستقبل مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأوضح أن الأكاديمية اعتمدت منظومة دقيقة لمتابعة الرسائل العلمية وضمان جودتها، لتكون نتائجها قابلة للتطبيق ولها تأثيرها الإيجابي في تطوير الأداء المؤسسي.

ووجه نصائحه للخريجين والخريجات ليستمروا قدوة في التميز والالتزام والابتكار، وسفراء للأكاديمية في مواقع العمل، وتجسيد قيمها ورسائلها في كافة أعمالهم وأبحاثهم.

وألقى الخريج عبدالله راشد الكابوري كلمة الخريجين، عبّر فيها عن عميق امتنانهم للدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة ورعاية سمو ولي عهد الشارقة لطلبة الأكاديمية خلال سنوات الدراسة، مؤكداً أن الوقوف على منصة التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من العطاء، وأن ما تلقاه الخريجون من تأهيل علمي وبحثي داخل الأكاديمية سيكون بمثابة قاعدة صلبة ينطلقون منها لخدمة الوطن، وتطوير أنظمة العمل الأمني، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي في مواقع عملهم المستقبلية.

وأشار الكابوري إلى المسيرة العلمية في الأكاديمية التي كانت حافلةً بالتعلم والتجربة والتحدي، ونهل من خلالها الخريجون والخريجات العلوم المتنوعة الشرطية والقانونية والبحثية، مستمدين من بيئة الأكاديمية العلمية ما يجعلهم اليوم أكثر قدرة على خدمة وطنهم، وأكثر استعداداً للمستقبل.

بعد ذلك سلم سمو رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الشهادات للخريجين والخريجات، والبالغ عددهم 57 خريجاً، منهم 49 في برنامج الماجستير و8 في برنامج الدكتوراة، وهنأ سموه الخريجين والخريجات متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وتفضل سموه في نهاية الحفل بالتقاط صورة جماعية مع الخريجين والخريجات وأعضاء مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

حضر الحفل إلى جانب سمو رئيس مجلس الشارقة للعلوم الشرطية، كل من الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، واللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، وأعضاء مجلس الأكاديمية وعدد من كبار المسؤولين.