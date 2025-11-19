فلاي دبي تختار نظام "أستروفا" للترفيه الجوي من باناسونيك

دبي في 19 نوفمبر/وام/ أعلنت فلاي دبي اليوم اختيار نظام أستروفا للترفيه الجوي من باناسونيك أفيونيكس لأسطول طائراتها من طراز بوينغ 787 دريملاينر.

جاء ذلك بمقتضى اتفاقية جرى توقيعها مع شركة باناسونيك أفيونيكس، المزود العالمي الرائد لحلول التفاعل والاتصال على متن الطائرة، خلال معرض دبي للطيران 2025، وتعنى بـ 30 طائرة بوينغ 9-787 قيد الطلب.

وقال دانيال كيريسون، نائب الرئيس الأول لعمليات الرحلات الجوية في فلاي دبي، إن أستروفا يمنحنا منصةً لتقديم محتوى أغنى، وخصوصية ذكية، وواجهة استخدام أكثر سهولةً.

وقال هيرنان عباس، نائب رئيس المبيعات العالمية في باناسونيك أفيونيكس: " ستلعب هذه الحلول دوراً محورياً في مساعدة إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في الشرق الأوسط على تقديم أعلى مستويات الخدمة والراحة والتفاعل لمسافريها.