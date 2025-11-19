"نقل عجمان" تكرّم الفائزين بجائزة الابتكار البحثي

عجمان في 19 نوفمبر /وام/ كرّمت هيئة النقل في عجمان ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل في نسخته الثانية، الفائزين بجائزة الابتكار البحثي، التي تعد مبادرة من مبادرات مختبر عجمان للنقل، تقديراً لجهودهم في تقديم بحوث ومشاريع مبتكرة تسهم في تطوير قطاع النقل وتعزيز مسار التحول الذكي والاستدامة في الإمارة.

شهد الحفل تكريم نخبة من الباحثين المشاركين الذين قدّموا حلولاً علمية رائدة اعتمدت على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات، بما يدعم تحسين جودة البنية التحتية للنقل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

و فاز بالمركز الأول كل من الدكتور عمرو أبو بكر نصر و الدكتور محمد عبد الرحيم عن مشروعهما البحثي تصميم وتنفيذ إطار عمل انترنت الأشياء بالاعتماد على الاهتزازات لمراقبة حالة الطرق في الوقت الفعلي الذي يقدم إطاراً متطوراً لرصد حالة الطرق في الوقت الفعلي عبر تحليل الاهتزازات باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء.

فيما حصل البروفيسور مصطفى سلافة بادي على المركز الثاني عن بحثه دراسة تجزئة سوق دولة الإمارات حول نوايا تبني خدمات التنقل الذي يتناول توجهات اعتماد خدمات التنقل كخدمة في دولة الإمارات وتحليل استعداد المستخدمين لتبنّيها .

وذهب المركز الثالث إلى المهندس مختار أحمد التجاني عن مشروعه منصة متكاملة لتحليل الاهتزازات وعناصر الطريق بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للمساعدة في فحص الطرق والصيانة الوقائية، والذي يقدم منصة ذكية تسهم في التنبؤ بالمشكلات المحتملة على الطرق ودعم خطط الصيانة الوقائية بدقة وكفاءة أكبر.

وأكدت الدكتورة آمنة راشد الشامسي رئيس فريق مختبر عجمان للنقل أن هذا التكريم يأتي ضمن التزامها بدعم البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار في قطاع النقل، وتشجيع الباحثين على تطوير حلول مستقبلية قادرة على رفع جودة الخدمات ودعم توجهات الإمارة نحو نقل أكثر ذكاءً واستدامة.

تهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي وتحفيز الحلول المستقبلية في قطاع المواصلات.