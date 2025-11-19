"الأولمبياد الخاص" يحتفي بحصد الإمارات لقب "المجتمع الصحي" للعام الرابع

أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/ احتفى الأولمبياد الخاص الإماراتي أمس بالإنجازات الصحية والمجتمعية التي تحققت هذا العام خلال حفل أقيم في مركز أبوظبي للطاقة، وذلك بعد إعلان فوز دولة الإمارات بلقب "المجتمع الصحي" لعام 2024 للعام الرابع على التوالي، ضمن برنامج "المجتمعات الصحية" التابع للأولمبياد الخاص الدولي وبدعم من مؤسسة جوليسانو.

واحتفظت دولة الإمارات بلقب "المجتمع الصحي" للعام الرابع على التوالي، مدعومة بالتزام المؤسسات الطبية بتوفير الفحوصات المجانية، وتنفيذ البرامج التوعوية، وتقديم الدعم المجتمعي، إضافة إلى الدعم الاستراتيجي المقدم من شركة أدنوك لبرامج الأولمبياد الخاص الصحية.

شهد الحفل تكريم 16 منشأة صحية حصلت على اعتماد "مقدم رعاية صحية موحدة"، إضافة إلى تكريم شركاء برنامج "المجتمعات الصحية" و15 مؤسسة داعمة لمسيرة الأولمبياد الخاص الصحية، وعدد من مدراء الأطباء.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن رعاية أصحاب الهمم في الدولة تجاوزت مرحلة التمكين والدعم إلى مرحلة المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

وأضاف أن أصحاب الهمم يثبتون من خلال مشاركاتهم في التعليم والصحة والرياضة والعمل أن الإرادة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأن عطاءهم يشكّل رافدًا رئيسًا لتعزيز التنمية المستدامة في الوطن.

وأكد أن جهود الأولمبياد الخاص منذ عام 2019 ركزت على تطوير برامج صحية ومجتمعية شاملة توفر أعلى مستويات الرعاية وتعزز جودة حياة أصحاب الهمم.

وكرّم الأولمبياد الخاص الإماراتي هذا العام عدداً من المؤسسات الصحية تقديراً لإتمام كوادرها التدريب المتخصص ضمن برنامج "الرعاية الموحدة"، الذي أُطلق بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، والذي يهدف إلى تدريب العاملين في المستشفيات والعيادات على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، بما يعزز تجربتهم الصحية ويغرس مفهوم الدمج في الخدمات الطبية.

وكرم الأولمبياد الخاص الإماراتي عددًا من شركائه الداعمين لمسيرة الصحة الدامجة، وفي مقدمتهم "أدنوك" الشريك الاستراتيجي لبرنامج الصحة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وأخصائيو تدخل التوحد، وعيادة أبولونيا، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، وشركة الدار، وجامعة الخليج الطبية، وهيلث بوينت،و سيباميد، وجامعة الشارقة، ومؤسسة ون سايت، كما تم تكريم 15 مؤسسة داعمة، بينها هيئة الصحة بدبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وتتش أوف هيلث للتأهيل، وكيورابروكس (Curaprox)، ومركز الدانة الطبي، ومؤسسات أخرى.

وشهد الحفل تخريج دفعة جديدة من سفراء الصحة والمرشدين الصحيين الذين أنهوا برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى إعدادهم لقيادة التغيير الصحي والمجتمعي ونشر الوعي.

تضم الدفعة 13 سفيرًا للصحة و15 مرشدًا صحيًا ويتضمن البرنامج تدريبهم على التحدث أمام الجمهور والتفاعل المجتمعي وإنتاج محتوى رقمي يسهم في تغيير الصور النمطية عن أصحاب الهمم.