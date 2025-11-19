"تريندز" و" الإمارات للفضاء" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي

أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/ وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في دبي، ووكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم استراتيجية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والدراسات المستقبلية، واستطلاعات الرأي والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب توحيد الجهود العلمية والمعرفية لدعم صناعة الفضاء الإماراتية التي تشهد تطوراً متسارعاً، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وقع الاتفاقية على هامش فعاليات النسخة الـ19 من معرض دبي للطيران الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وسعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء.

تستهدف المذكرة إجراء بحوث مشتركة وتوظيفها لخدمة المجتمع، وتوسيع القاعدة المعرفية للاستفادة من الخبرات في مجالات السياسات والبحوث، بالإضافة إلى التعاون في إعداد تقارير «حوار أبوظبي للفضاء»، واستخلاص المخرجات، وتوثيق المناقشات والورش والحوارات، وتحليل مخرجات الحوار ذات الصلة بالسياسات المستقبلية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي إن الجانبين سيعملان على إعداد وإجراء بحوث ودراسات متخصصة، تركز على القطاع الفضائي وتأثيره على مختلف القطاعات الحيوية على أن تغطي مجالات متنوعة، مثل السياسات الفضائية، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لاستكشاف الفضاء، والأمن السيبراني في هذا القطاع، واستشراف مستقبل التكنولوجيا والابتكار.

بدوره، أكد سعادة المهندس سالم بطي القبيسي أن التعاون والشراكة مع «تريندز» سيسهمان في إنتاج معرفة استباقية تساعد في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المستنيرة في قطاع الفضاء والقطاعات المرتبطة به، إلى جانب تطوير رأس المال البشري الإماراتي في مجالات البحث العلمي المتقدم والتكنولوجيا الحديثة.