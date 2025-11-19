حدائق بلدية منطقة الظفرة تحصل على جائزة العلم الأخضر للمرة السابعة

الظفرة في 19 نوفمبر /وام/ حصلت 11 من حدائق مدن بلدية منطقة الظفرة، على جائزة العلم الأخضر هذا العام، والتي تعد الجائزة الدولية الأرفع في إدارة الحدائق والمسطحات الخضراء.

وتضمنت قائمة الحدائق الفائزة بالجائزة، خمس حدائق في مدينة زايد، وثلاث في مدينة المرفأ، وحديقة واحدة في كل من مدينة دلما، ومدينة السلع، ومدينة غياثي.

وتكمن أهمية الفوز بالجائزة في تعزيز مكانة مدن منطقة الظفرة عالمياً لا سيما في مجال إدارة الحدائق، وزيادة معدلات زوار ومستخدمي الحدائق، بالإضافة إلى الترويج السياحي وتحقيق بيئة صحية للمجتمع، ودعم الاستدامة.