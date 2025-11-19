غداً.. انطلاق النسخة الـ 5 من بطولة العالم للسبارتن في صحراء الوثبة

أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ تنطلق غدا منافسات النسخة الخامسة من بطولة العالم للسبارتن 2025، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي و"سبارتن"، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، وتستمر حتى 23 نوفمبر الجاري في صحراء الوثبة بأبوظبي.

يشارك في المنافسات نخبة من الرياضيين العالميين، إضافة إلى الناشئين والفرق المتأهلة، والمشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار.

وتُعد البطولة واحدة من أهم وأكبر بطولات اللياقة البدنية والتحدي والقدرة والتحمل، وتمثل أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يجعل تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى التي ترسّخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية للرياضة والرياضيين.

ويشهد اليوم الأول غدا، عند الساعة 04:15 مساءً، سباقاً مفتوحاً للإناث فقط لمسافة 5 كيلومترات يضم 20 عائقاً، وينطلق في اليوم نفسه أيضاً السباق المسائي المغلق للإناث للمسافة والعوائق نفسها، بما يتيح لهن المنافسة في خصوصية تامة بإشراف طاقم عمل نسائي وبدون تغطية إعلامية.

ويقام يوم 21 نوفمبر سباق مسائي مختلط ينطلق الساعة 05:15 مساءً لمسافة 5 كيلومترات ويضم 20 عائقاً، مما يمنح الذكور والإناث فرصة خوض أحد أصعب سباقات سبارتن العالمية.

وفي 22 نوفمبر، تقام سباقات بطولة العالم للنخبة والفئات العمرية وسباق أوبن لمسافة 21 كيلومترا، يضم 30 عائقاً، كما تُقام في اليوم نفسه سباقات الناشئين التنافسية التي تنطلق الساعة 09:30 صباحاً وتتراوح مسافاتها بين 1 و3 كيلومترات.

وتُختتم فعاليات النسخة الخامسة من "بطولة العالم للسبارتن" في 23 نوفمبر، ببطولة العالم لسباق التتابع لفرق النخبة لمسافة 3 كيلومترات، التي تنطلق الساعة 08:00 صباحاً، وتتكوّن من 3 لاعبين (ذكران وأنثى)، إلى جانب سباق السوبر المفتوح لمسافة 10 كيلومترات ، وسباق أوبن لمسافة 5 كيلومترات.

ورحب سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بجميع المشاركين القادمين من مختلف دول العالم للمشاركة في النسخة الخامسة من بطولة سبارتن العالمية المرموقة، مؤكداً أن استمرار استضافة أبوظبي للبطولة يعكس المكانة المتنامية للإمارة على خارطة الرياضة الدولية وقدرتها على تنظيم أحداث كبرى بمعايير عالمية.

وأوضح العواني أن تنوّع فئات البطولة ومساراتها يمنح الرياضيين على اختلاف مستوياتهم في اللياقة البدنية فرصة مثالية لخوض المنافسات وفق خيارات تتناسب مع قدراتهم، مما يرسّخ دور البطولة منصة عالمية مفتوحة تجمع بين نخبة الأبطال ومحبي رياضات التحمل من مختلف الأعمار والخبرات.

وأعرب العواني عن تمنياته لجميع المشاركين بالسلامة والتوفيق وتحقيق أفضل النتائج، والاستمتاع بالأجواء الرياضية والتنظيم الاحترافي الذي بات سمة بارزة للفعاليات التي تستضيفها أبوظبي.