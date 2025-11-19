مقر المؤثرين بدبي و"BytePlus" يستضيفان الهاكاثون الإبداعي في مجال الذكاء الاصطناعي

دبي في 19 نوفمبر /وام/ استضاف مقر المؤثرين بدبي، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، بالتعاون مع "BytePlus"، فعالية الهاكاثون الإبداعي في مجال الذكاء الاصطناعي، التي جمعت نخبة من صناع المحتوى والمبدعين من أكثر من 20 دولة حول العالم.

شكّل الحدث منصة لاستكشاف مستقبل سرد القصص وصناعة المحتوى عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، باستخدام منصتي "Seedream وSeedance" المبتكرتين من " BytePlus"، اللتين مكّنتا المشاركين من ابتكار تصاميم بصرية متقنة وسرديات سينمائية ومفاهيم وسائط هجينة دفعت حدود الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وحصل المشاركون على رصيد بقيمة 50 ألف دولار لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في منصتي " Seedream "و"Seedance" لإنتاج الفيديوهات والصور، إضافة إلى 9 آلاف دولار مكافآت نقدية، تقديراً لأبرز الابتكارات والرؤى الفنية والتميّز التقني.

وتمكن المشاركون خلال فترة الهاكاثون من إنتاج مئات الفيديوهات وآلاف الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليصل إجمالي المحتوى الأصلي المُنتَج إلى أكثر من 80 ساعة.

وأشاد لونغ لي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في " BytePlus "، بمستوى الإبداع الذي قدمه المشاركون وقال : "جاءت الأعمال المقدّمة على مستوى رفيع من الجودة والابتكار، حيث أظهر المبدعون إمكانيات منصتي "Seedance وSeedream" بشكل لافت، وأسهموا في تعزيز الوعي بقدراتهما ، لقد برهنت هذه التجربة على أن اجتماع التقنيات المتقدمة مع الخيال الإبداعي قادر على إنتاج تجارب فنية مبتكرة".

بدوره قال الدكتور محمد الغفلي مدير مقر المؤثرين: "تجسّد شراكة مقر المؤثرين مع BytePlus رؤيتنا في تمكين صُنّاع المحتوى وتزويدهم بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تعزز قدراتهم في سرد القصص والتعبير البصري بأسلوب مبتكر وأسهم الهاكاثون في تحويل أفكار المشاركين إلى أعمال سينمائية عالية الجودة خلال أيام قليلة، ما يعكس التزام المقر بدعم الإبداع وبناء جيل جديد من المبدعين قادر على المنافسة عالمياً"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ما هي إلا بداية لتعاون طويل الأمد يهدف إلى تطوير مهارات صُنّاع المحتوى.

وقاد الهاكاثون فيفيك جانش،المستشار التقني الرئيسي في BytePlus، الذي قدّم للمشاركين إرشاداً عملياً، وجلسات تدريب مباشرة، وتوجيهاً شخصياً مكثفاً وساهمت خبرته في هندسة التعليمات والسرد القصصي وتصميم الذكاء الاصطناعي المسؤول في تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم وإنتاج أعمال احترافية متميزة.

وحصلت رابعة حسن شريف على المركز الأول وجائزة قدرها 4,000 دولار، عن عملها الذي تناول قصة مؤثرة حول مفهوم السعادة، باستخدام منصتي Seedream وSeedance. فيما نال محمد شفيق ومامادو عبد الناصر المركز الثاني وجائزة 3,000 دولار عن عمل مستوحى من الفلكلورين الهندي والأفريقي بأسلوب ثقافي جذاب.

في حين نال المركز الثالث وجائزة 2,000 دولار كل من رابيا جيليك وخورخي سانشيز، عن محتوى إبداعي مستوحى من دبي، أبرز طابعها النابض بالحياة من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويُعدّ "الهاكاثون الإبداعي العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي" محطة بارزة تعكس التوجه نحو تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، وتؤكد كيف يمكن للتقنيات المتقدمة والتعاون العالمي أن يُسهما في إعادة تشكيل مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى المرئي على مستوى العالم.

يذكر أن شركة التكنولوجيا العالمية (BytePlus)، التابعة لمجموعة (ByteDance) المالكة لتطبيق تيك توك (TikTok)، تأسست في عام 2021 وتتخذ من سنغافورة مقرًا رئيسيًا لها، وتركّز على تمكين المؤسسات من تسريع رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.