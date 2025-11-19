اتفاقية بين"جي إي إيروسبيس" و"فلاي دبي" لتعزيز سلامة الطيران وأداء الطيارين

دبي في 19 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة "جي إي إيروسبيس" خلال فعاليات معرض دبي للطيران اليوم توقيع اتفاقية شراكة مع فلاي دبي لتطبيق مجموعة من حلول برمجيات الطيران المتقدمة وفق نموذج عمل البرمجيات كخدمة "SaaS" - بما فيها نظام Safety Insight وتطبيق FlightPulse - على جميع طائرات أسطولها.

يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمليات التشغيلية للناقلة مع الاستفادة من القدرات التحليلية المتقدمة لتعزيز مستويات السلامة والكفاءة.

وتتيح هذه الحلول لفلاي دبي، التي تسير رحلاتها إلى أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، تحسين عملياتها التشغيلية عبر استخدام أدوات رقمية متطورة إذ يساعد نظام Safety Insight على تحديد المخاطر المحتملة بسرعة من خلال مؤشرات ومقاييس دقيقة، مما يتيح الاستجابة السريعة واتخاذ إجراءات وقائية فعالة.

أما تطبيق FlightPulse فيُمكّن الطيارين من الحصول على بيانات الأداء في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات مدروسة تُعطي الأولوية للسلامة والكفاءة والفعالية التشغيلية ويندرج ذلك في إطار تركيز فلاي دبي المستمر على الابتكار والسلامة ودعم تطوير تقنيات الطيران في المنطقة.