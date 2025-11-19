مؤسسة دبي للمستقبل توقع شراكة مع شرطة الإمارة بمجال التدريب وبناء القدرات

دبي في 19 نوفمبر /وام/ أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل توقيع شراكة جديدة مع القيادة العامة لشرطة دبي ضمن أعمال اليوم الثاني من "منتدى دبي للمستقبل 2025" أكبر تجمّع دولي لخبراء المستقبل ومؤسساته.

تشمل الشراكة برامج تدريب وبناء قدرات ودراسات استشرافية ومبادرات ابتكار تركّز على تعزيز جودة الحياة والتقدم الرقمي الذي يحقق رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى محورها الإنسان.

وقع الشراكة سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل ، بحضور سعادة اللواء سيف محمد بن عابد المهيري، مساعد القائد العام لشؤون التميّز والريادة في شرطة دبي، والعميد الدكتور حمدان الغسيه مدير الإدارة العامة لاستشراف المستقبل.

وبموجب الشراكة التي تم توقيعها في متحف المستقبل بدبي، ستعمل أكاديمية دبي للمستقبل ومنظومة استشراف المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل على دعم منتسبي شرطة دبي للارتقاء بمهاراتهم القيادية التي تعزز الريادة والتميّز عبر دورات تدريبية وبرامج دبلوم متخصصة وورش عملية وفرص نوعية للتبادل المعرفي وأدوات متقدمة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي.

وفي هذا السياق، أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان، أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الشراكات الثنائية مع مختلف الجهات والمؤسسات، لتطوير قدرات الكوادر البشرية الوطنية، العملية والمعرفية بما يحقق رؤية حكومة دبي في تطبيق معايير جودة الحياة والتقدم الرقمي في مختلف الخدمات والمجالات والقطاعات والاختصاصات.

ونوه إلى أن الشراكة الثنائية تدعم أيضاً توجهات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع بخدمات نوعية مُبتكرة ومُستشرفة للمستقبل.

وأثنى سعادته على الشراكة الفاعلة بين شرطة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل في تبادل الخبرات والمعارف في مجال الموارد البشرية وتطبيق الأدوات المعرفية من دورات وبرامج متخصصة تساهم في تحقيق التميز والريادة وجودة الخدمات.

بدوره، قال خلفان بالهول إن هذه الشراكة ستسهم في تطوير مهارات منتسبي شرطة دبي وتمكينهم لقيادة مسارات المستقبل في عصر الابتكار والتكنولوجيا، بما يتماشى مع جهود الإمارة لتطوير خدمات حكومية عالمية المستوى تتميز بالاستباقية والمرونة وتبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لمزيد من الارتقاء بجودة حياة سكانها من 200 جنسية.

وأضاف أن هذه الشراكات تمثل ركيزة رئيسية في عمل مؤسسة دبي للمستقبل انطلاقاً على حرصها على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لدراسة الفرص والتحولات القادمة وتطوير مهارات وأدوات تصميم المستقبل وإعداد الكفاءات والقدرات الوطنية والعالمية للمساهمة بشكل فاعل في جهود تصميم المستقبل.