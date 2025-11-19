جامعة نيويورك أبوظبي تطلق فعالية "حكاية" احتفاء بعيد الاتحاد

أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/ أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي اليوم إقامة النسخة الحادية عشرة من فعالية "حكاية" السنوية احتفاء بعيد الاتحاد يوم 27 نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من الشعراء والفنانين والتي تعد واحدة من أقدم وأبرز الفعاليات السنوية في أجندة مركز الفنون، وتجسد شعار الموسم الحادي عشر"قصص مجتمعاتنا".

وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي إن فعالية "حكاية" تجسد رسالة مركز الفنون الرامية إلى الاحتفاء بالأصوات والقصص التي تميز مجتمعنا المشترك، وتكرس النسخة الحالية من الفعالية هذا النهج من خلال استضافة فنانين يقيمون في دولة الإمارات، والذين تختصر تجاربهم الشخصية قصة الترابط والتنوع والانتماء.