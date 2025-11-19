طيران الإمارات تمدد شراكة تبادل الرموز مع "إير كندا" حتى عام 2032

دبي في 19 نوفمبر/ وام/ أعلنت كل من طيران الإمارات وإير كندا اليوم التزامهما بتوسيع وتمديد شراكتهما الاستراتيجية، استناداً إلى النجاح الذي حققته اتفاقية التعاون التي تجمع بينهما منذ ثلاث سنوات وتضم اثنتين من أبرز الناقلات الجوية في العالم.

ومنذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية في عام 2022، خدمت الناقلتان أكثر من 550 ألف عميل، ووفرتا خيارات سفر سلسة عبر 56 وجهة ضمن اتفاقية تبادل الرموز تربط بين كندا والولايات المتحدة ودبي وعدد من أهم الوجهات العالمية.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لتمديد اتفاقية الرمز المشترك وبرنامج ولاء المسافرين المتبادل حتى 31 ديسمبر 2032، ومن شأن هذا التمديد تعميق التعاون بين الناقلتين، وتقديم خدمات محسّنة للمسافرين وشركات الشحن، وفتح آفاق جديدة لإضافة بوابات كندية محتملة ضمن شبكة الرمز المشترك.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن مذكرة التفاهم تسهم في تعزيز قدراتنا في مجالي الركاب والشحن، وتمكّننا من تقديم تجربة أفضل لعملائنا على رحلات الرمز المشترك، إلى جانب توسيع شبكة الربط لتمكين المسافرين في كلا السوقين من خيارات سفر أوسع وأكثر سلاسة.

وقال مارك غالاردو، النائب التنفيذي للرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية ورئيس قسم الشحن في إير كندا، إن شراكتنا مع طيران الإمارات حققت نجاحاً كبيراً، مما دفعنا إلى تجديدها مبكراً وتوسيع نطاقها وتمديدها حتى نهاية عام 2032.

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة المحدثة بين طيران الإمارات وإير كندا في تعزيز السياحة والتجارة بين البلدين بشكل كبير.

وستوفر هذه الخطوة خيارات أوسع للمسافرين، وتدعم توسيع التعاون في مجال الشحن الجوي بما يسهّل حركة البضائع في الاتجاهين بين الأمريكتين والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وتبحث الناقلتان أيضاً إمكانية إطلاق مشروع مشترك في مجال الشحن بهدف دعم حركة البضائع عالمياً بكفاءة أكبر.

وقالت ماري جين لوريت، نائب الرئيس للشؤون الدولية والشبكات والشراكات في إير كندا، إن الشراكات وسيلة فعّالة لتوسيع شبكة وجهاتنا بكفاءة ومرونة، فمنذ إطلاق شراكتنا مع طيران الإمارات في عام 2022، استفاد منها أكثر من نصف مليون مسافر، أي ما يقارب 500 مسافر يومياً ممن تنقّلوا بسلاسة بين الناقلتين.