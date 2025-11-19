غرفة عجمان تشارك في معرض " IBTM World" في برشلونة

برشلونة في 19 نوفمبر / وام / شاركت غرفة عجمان بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات 2025 " IBTM World" والمتخصص في قطاع سياحة المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات والمعارض المتخصصة الذي انطلق أمس و يستمر حتي 20 نوفمبر الجاري في برشلونة بمشاركة أكثر من 2500 عارض من أكثر من 150 دولة.

يتناول المعرض 4 محاور رئيسية تشمل تطوير المهارات وجذب الكفاءات المتميزة في صناعة الفعاليات، والنمو المتسارع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب التركيز على التحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الفعاليات، مع إبراز أهمية الاستدامة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في هذا القطاع.

وقال علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان إن المشاركة في المعرض تعكس التطورات الكبيرة التي تشهدها إمارة عجمان بوصفها وجهة لسياحة الأعمال في الدولة والمنطقة بشكل عام، وتعزز جهود غرفة عجمان في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز برامج الترويج للاستثمار والاستقطاب.

من جانبها أكدت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، أن المشاركة تهدف إلى ترسيخ الحضور الدولي للإمارة والترويج لها وجهة رائدة لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات، وتوسيع شبكات التعاون والشراكات الدولية وجذب فعاليات ومؤتمرات دولية تسهم في تعزيز قطاع السياحة والضيافة في الإمارة وكذلك قطاعات التعليم والصحة والخدمات والعقارات والصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات الرئيسية في عجمان، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز مكانة عجمان على الخارطة الاقتصادية العالمية.