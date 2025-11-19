عمار بن حميد يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان ويشيد بما حققته من تقدم نوعي

عجمان في 19 نوفمبر / وام / ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس الأمناء، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عُقد في مقرها.

واستهلّ سموه الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، مثمنًا الجهود التي أسهمت في تعزيز حضور الجامعة في الساحة الأكاديمية، وتحقيقها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية.

وأكد أهمية ترسيخ هذا التقدّم عبر العمل المؤسسي المنظّم الذي يعزز مكانة الجامعة مؤسسة تعليم عالٍ رائدة ذات دور متنامٍ في دعم التنمية الوطنية.

وأشاد سموه بما حققته الجامعة من تقدم نوعي على مستوى البرامج الأكاديمية والبحث العلمي، معتبرًا أن تحولها إلى مؤسسة غير ربحية شكّل نقطة تحول جوهرية أسهمت في رفع كفاءة استخدام الموارد وتوجيهها نحو أولويات الجامعة الاستراتيجية.

وأكد سموه أن هذا التحول عزّز من قدرة الجامعة على تطوير جودة التعليم، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتمكين الطلبة من الوصول إلى فرص تعليمية وبحثية تتوافق مع المتطلبات المستقبلية للدولة.

وأضاف سموه أن الجامعة تعمل اليوم وفق خطط عمل واضحة ومستندة إلى معايير جودة عالمية، وبما ينسجم مع رؤية إمارة عجمان ودولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يقوم على الابتكار والإنتاج العلمي.

وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس الموازنة السنوية للعام الأكاديمي 2025–2026، إضافة إلى عدد من السياسات المؤسسية، من بينها سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدام الإداري، في خطوة تعكس التزام الجامعة بتعزيز التحول الرقمي وترسيخ بنية حوكمة قائمة على الكفاءة والشفافية.

واطّلع سموه على تقارير اللجان الفرعية لمجلس الأمناء، بما في ذلك لجان الشؤون الأكاديمية والتواصل المجتمعي، والتدقيق المالي، والاستدامة المالية، والتي تواصل مهامها في دعم الانضباط المؤسسي ورفع جودة الأداء في مختلف القطاعات التعليمية والإدارية.

وقدّم سعادة الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، عرضًا حول أبرز إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية، متضمّنًا تحقيقها مراكز متقدمة في تصنيف "شنغهاي" للموضوعات الأكاديمية للعام 2025، وحصول برامج البكالوريوس والماجستير في علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية على الاعتماد من الهيئة الألمانيةACQUIN، مما يعكس المستوى الأكاديمي المتقدم للجامعة.

واستعرض النمو اللافت في أعداد الطلبة المسجلين في هذا العام، وما يعكسه ذلك من ثقة المجتمع في برامج الجامعة ومخرجاتها التعليمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد سمو ولي عهد عجمان أهمية استمرار الجامعة في تطوير قدراتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسارات التنمية في الإمارة والدولة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل المؤسسي القائم على الجودة والحوكمة والاستدامة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الجامعة سعادة عبدالله محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، وسعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وسعادة الدكتورة داليا المثنى الرئيس والمدير التنفيذي لدى جنرال إلكتريك في منطقة الخليج، وسعادة الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان.