طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا رطب ليلا

أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً مثيرة للغبار أحياناً، و حركتها شمالية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ومضطربا غرباً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والمد الثاني عند الساعة 02:05 و الجزر الأول عند الساعة19:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:32.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 36:22 و الجزر الأول عند الساعة 15:25 والجزرالثاني عند الساعة 04:13.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 21 90 25

دبي 32 23 90 30

الشارقة 34 18 85 25

عجمان 29 22 90 30

أم القيوين 33 16 85 35

رأس الخيمة 33 15 70 20

الفجيرة 31 20 60 20

العـين 32 18 90 20

ليوا 33 20 90 25

الرويس 31 22 70 60

السلع 29 20 90 45

دلـمـا 29 24 90 70

طنب الكبرى / الصغرى 29 23 85 60

أبو موسى 29 23 85 60